Два человека пострадали в Белгородской области из-за удара ВСУ по машине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Волоконовском округе Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль.
- Двое мужчин получили множественные осколочные ранения и были направлены в Валуйскую ЦРБ.
БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в Волоконовском округе Белгородской области из-за удара дрона ВСУ по автомобилю, сообщил региональный оперштаб.
"В Волоконовском округе в районе хутора Гаевка дрон атаковал автомобиль. Двое мужчин самостоятельно обратились в Волоконовскую ЦРБ. У них диагностированы множественные осколочные ранения грудной клетки, рук и ног", - говорится сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Уточняется, что медицинская помощь оказана, пострадавшие направлены в Валуйскую ЦРБ.