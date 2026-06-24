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Два человека пострадали в Белгородской области из-за удара ВСУ по машине - РИА Новости, 24.06.2026
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12:36 24.06.2026
Два человека пострадали в Белгородской области из-за удара ВСУ по машине

Оперштаб Белгорода: два человека пострадали в Волоконовском округе от удара ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Волоконовском округе Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль.
  • Двое мужчин получили множественные осколочные ранения и были направлены в Валуйскую ЦРБ.
БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в Волоконовском округе Белгородской области из-за удара дрона ВСУ по автомобилю, сообщил региональный оперштаб.
"В Волоконовском округе в районе хутора Гаевка дрон атаковал автомобиль. Двое мужчин самостоятельно обратились в Волоконовскую ЦРБ. У них диагностированы множественные осколочные ранения грудной клетки, рук и ног", - говорится сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Уточняется, что медицинская помощь оказана, пострадавшие направлены в Валуйскую ЦРБ.
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