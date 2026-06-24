Расчет БПЛА "Герань" уничтожил газораспределительную подстанцию ВСУ

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Расчет БПЛА "Герань" нанес удар в Запорожской области по газораспределительной подстанции, используемой в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России.

На опубликованных кадрах запечатлено нанесение удара расчетом беспилотного летательного аппарата "Герань" по газораспределительной подстанции в районе населенного пункта Люцерна в Запорожской области. Успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени.