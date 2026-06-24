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Расчет БПЛА "Герань" уничтожил газораспределительную подстанцию ВСУ - РИА Новости, 24.06.2026
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11:18 24.06.2026 (обновлено: 11:26 24.06.2026)
Расчет БПЛА "Герань" уничтожил газораспределительную подстанцию ВСУ

МО РФ: расчет БПЛА "Герань" уничтожил газораспределительную подстанцию ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУдарный БПЛА "Герань" в небе
Ударный БПЛА Герань в небе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Ударный БПЛА "Герань" в небе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет БПЛА "Герань" нанес удар по газораспределительной подстанции в Запорожской области.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Расчет БПЛА "Герань" нанес удар в Запорожской области по газораспределительной подстанции, используемой в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Вооруженные силы РФ продолжают поражать объекты, "которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК" Украины, отмечается в сообщении.
На опубликованных кадрах запечатлено нанесение удара расчетом беспилотного летательного аппарата "Герань" по газораспределительной подстанции в районе населенного пункта Люцерна в Запорожской области. Успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени.
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