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Беженка из Константиновки рассказала о словах отца, убитого ударом ВСУ - РИА Новости, 24.06.2026
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06:06 24.06.2026
Беженка из Константиновки рассказала о словах отца, убитого ударом ВСУ

Беженка Никитина: последними словами отца была просьба покинуть дом

© Фото : Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские войска взяли под контроль районы Константиновки
Российские войска взяли под контроль районы Константиновки - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Министерство обороны РФ
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Российские войска взяли под контроль районы Константиновки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беженка из Константиновки в ДНР Виктория Никитина рассказала, что ее отец погиб под завалами во время обстрела.
  • По словам Никитиной, последними словами ее отца была просьба к окружающим покинуть дом, чтобы не попасть под повторный удар.
  • Женщину и ее дочь позднее эвакуировали бойцы ВС РФ.
ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Беженка из Константиновки в ДНР Виктория Никитина рассказала РИА Новости, что последними словами ее погибшего от обстрела ВСУ отца была просьба покинуть дом тем, кто пытался вытянуть его из-под завалов, чтобы не погибнуть от повторного удара противника.
"Я, когда приехала (в село Яблоновка под Константиновкой – ред.), сразу побежала к соседям. Я говорю: "А где отец?". Там как раз и раненые лежали несколько человек. Я подумала, что там отец, но соседка сказала, что его не смогли спасти. Его не смогли вытянуть (из-под завалов – ред.)", – рассказала Никитина.
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Она добавила, что последними словами ее отца стала просьба оставить его одного, чтобы другие люди не попали под повторный удар.
"Его не смогли вытянуть, и он кричал: "Уходите, потому что погибните все", - рассказала собеседница.
Погибшего мужчину пришлось захоронить в огороде собственного дома. Женщину и ее дочь позднее эвакуировали бойцы ВС РФ.
Село Яблоновка находится почти в 10 километрах на юге от Константиновки.
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