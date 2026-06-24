Беженка из Константиновки рассказала о словах отца, убитого ударом ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Беженка из Константиновки в ДНР Виктория Никитина рассказала, что ее отец погиб под завалами во время обстрела.

По словам Никитиной, последними словами ее отца была просьба к окружающим покинуть дом, чтобы не попасть под повторный удар.

Женщину и ее дочь позднее эвакуировали бойцы ВС РФ.

ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Беженка из Константиновки в ДНР Виктория Никитина рассказала РИА Новости, что последними словами ее погибшего от обстрела ВСУ отца была просьба покинуть дом тем, кто пытался вытянуть его из-под завалов, чтобы не погибнуть от повторного удара противника.

"Я, когда приехала (в село Яблоновка под Константиновкой – ред.), сразу побежала к соседям. Я говорю: "А где отец?". Там как раз и раненые лежали несколько человек. Я подумала, что там отец, но соседка сказала, что его не смогли спасти. Его не смогли вытянуть (из-под завалов – ред.)", – рассказала Никитина.

Она добавила, что последними словами ее отца стала просьба оставить его одного, чтобы другие люди не попали под повторный удар.

"Его не смогли вытянуть, и он кричал: "Уходите, потому что погибните все", - рассказала собеседница.

Погибшего мужчину пришлось захоронить в огороде собственного дома. Женщину и ее дочь позднее эвакуировали бойцы ВС РФ