Минфин США проконтролирует траты Ирана после разблокировки активов

Краткий пересказ от РИА ИИ Минфин США возьмет под надзор расходование размороженных иранских средств, первая часть которых будет разблокирована в Катаре, заявил Скотт Бессент.

Значительная часть иранских средств пойдет на закупку американских продуктов питания и медикаментов.

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что ведомство возьмет под надзор расходование размороженных иранских средств, первая часть которых будет разблокирована в Катаре.

"Первый транш средств, скорее всего, будет разблокирован в Катаре . Сотрудники минфина США будут находиться непосредственно в Дохе для контроля за распределением денег… все это будет проходить под надзором минфина прямо на Ближнем Востоке", - сказал Бессент в интервью телеканалу CNBC

При этом Бессент отметил, что значительная часть этих средств пойдет на закупку американских продуктов питания и медикаментов, что позволит вернуть деньги обратно в экономику США за счет приобретения американских товаров.

В то же самое время министр не стал раскрывать сумму и место размещения активов, равно как и механизмы контроля, которые ведомство планирует использовать, чтобы гарантировать, что разблокированные иранские средства не будут перенаправлены на иные цели.

Президент США Дональд Трамп 23 июня заявил, что Вашингтон направит размороженные иранские средства на закупку для Ирана продовольствия и медицинских товаров исключительно производства США, они поступят на подконтрольный Вашингтону эскроу-счет. Он также выразил надежду на то, что в ближайшее время в Иран поступит первая партия товаров, купленная на размороженные США средства.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.