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Минфин США проконтролирует траты Ирана после разблокировки активов - РИА Новости, 24.06.2026
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22:05 24.06.2026
Минфин США проконтролирует траты Ирана после разблокировки активов

Бессент: минфин США проконтролирует траты Ирана после разблокировки активов

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минфин США возьмет под надзор расходование размороженных иранских средств, первая часть которых будет разблокирована в Катаре, заявил Скотт Бессент.
  • Значительная часть иранских средств пойдет на закупку американских продуктов питания и медикаментов.
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что ведомство возьмет под надзор расходование размороженных иранских средств, первая часть которых будет разблокирована в Катаре.
"Первый транш средств, скорее всего, будет разблокирован в Катаре. Сотрудники минфина США будут находиться непосредственно в Дохе для контроля за распределением денег… все это будет проходить под надзором минфина прямо на Ближнем Востоке", - сказал Бессент в интервью телеканалу CNBC.
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При этом Бессент отметил, что значительная часть этих средств пойдет на закупку американских продуктов питания и медикаментов, что позволит вернуть деньги обратно в экономику США за счет приобретения американских товаров.
В то же самое время министр не стал раскрывать сумму и место размещения активов, равно как и механизмы контроля, которые ведомство планирует использовать, чтобы гарантировать, что разблокированные иранские средства не будут перенаправлены на иные цели.
Президент США Дональд Трамп 23 июня заявил, что Вашингтон направит размороженные иранские средства на закупку для Ирана продовольствия и медицинских товаров исключительно производства США, они поступят на подконтрольный Вашингтону эскроу-счет. Он также выразил надежду на то, что в ближайшее время в Иран поступит первая партия товаров, купленная на размороженные США средства.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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