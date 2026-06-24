Бессент ожидает, что Россия вернется к доллару после завершения конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр финансов США Скотт Бессент утверждает, что после завершения украинского конфликта Россия захочет вернуться в долларовую систему ради доступа к американской ликвидности и рынкам капитала.

Он отметил, что иранская сторона якобы готова выставлять счета в американской валюте в ходе переговоров с Тегераном.

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Россия после завершения украинского конфликта захочет вернуться в долларовую систему ради доступа к американской ликвидности и рынкам капитала, утверждает министр финансов США Скотт Бессент.

"Я ожидаю, что, когда российско-украинский конфликт завершится, Россия захочет вернуться в долларовую систему, потому что, опять же, доллар — это наша ликвидность, это наши рынки капитала, это глубина и широта (рынка – ред.), все хотят быть здесь", - заявил Бессент в интервью телеканалу CNBC

Кроме того, Бессент также отметил, что в ходе переговоров с Тегераном якобы фиксируется готовность иранской стороны выставлять счета в американской валюте.