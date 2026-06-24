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Бессент ожидает, что Россия вернется к доллару после завершения конфликта - РИА Новости, 24.06.2026
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20:54 24.06.2026
Бессент ожидает, что Россия вернется к доллару после завершения конфликта

Бессент ожидает, что РФ вернется к доллару после завершения конфликта на Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГлава Министерства финансов США Скотт Бессент
Глава Министерства финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Глава Министерства финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр финансов США Скотт Бессент утверждает, что после завершения украинского конфликта Россия захочет вернуться в долларовую систему ради доступа к американской ликвидности и рынкам капитала.
  • Он отметил, что иранская сторона якобы готова выставлять счета в американской валюте в ходе переговоров с Тегераном.
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Россия после завершения украинского конфликта захочет вернуться в долларовую систему ради доступа к американской ликвидности и рынкам капитала, утверждает министр финансов США Скотт Бессент.
"Я ожидаю, что, когда российско-украинский конфликт завершится, Россия захочет вернуться в долларовую систему, потому что, опять же, доллар — это наша ликвидность, это наши рынки капитала, это глубина и широта (рынка – ред.), все хотят быть здесь", - заявил Бессент в интервью телеканалу CNBC.
Кроме того, Бессент также отметил, что в ходе переговоров с Тегераном якобы фиксируется готовность иранской стороны выставлять счета в американской валюте.
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что доля доллара в международных расчетах по-прежнему высока, однако тенденция к ее снижению очевидна.
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