Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр финансов США Скотт Бессент утверждает, что после завершения украинского конфликта Россия захочет вернуться в долларовую систему ради доступа к американской ликвидности и рынкам капитала.
- Он отметил, что иранская сторона якобы готова выставлять счета в американской валюте в ходе переговоров с Тегераном.
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Россия после завершения украинского конфликта захочет вернуться в долларовую систему ради доступа к американской ликвидности и рынкам капитала, утверждает министр финансов США Скотт Бессент.
Кроме того, Бессент также отметил, что в ходе переговоров с Тегераном якобы фиксируется готовность иранской стороны выставлять счета в американской валюте.
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что доля доллара в международных расчетах по-прежнему высока, однако тенденция к ее снижению очевидна.