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"Ростех" представил критические компоненты для российских беспилотников - РИА Новости, 24.06.2026
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10:19 24.06.2026
"Ростех" представил критические компоненты для российских беспилотников

Холдинг "Росэл" представил критические компоненты для российских беспилотников

© РИА Новости / Павел ЛьвовДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Дрон в небе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Холдинг «Росэл», входящий в «Ростех», представил ряд российских критически важных компонентов для беспилотных авиационных систем.
  • Новые разработки позволяют создавать аппараты гражданского и специального назначения с максимальной степенью локализации на территории России.
  • На Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего — 2026» были продемонстрированы навигационные модули, полетные контроллеры, синхронные двигатели и другие компоненты для беспилотных авиационных систем.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Холдинг "Росэл", входящий в "Ростех", представил ряд российских критически важных компонентов для беспилотных авиационных систем, они позволят создавать аппараты с максимальной степенью локализации в РФ, сообщили в "Ростехе".
"Холдинг "Росэл" Госкорпорации Ростех в рамках Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего - 2026" продемонстрировал ряд отечественных критически важных узлов для беспилотных авиационных систем. Новые разработки позволяют создавать аппараты гражданского и специального назначения с максимальной степенью локализации на территории России", - говорится в сообщении.
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Экспозиция холдинга состояла из навигационных модулей, полетных контроллеров, синхронных двигателей и других компонентов. Навигационные системы гарантируют стабильность электроники при перепадах температур, а их высокая помехоустойчивость важна для полетов в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы, отметили в "Ростехе".
"Отдельное внимание уделено силовой электронике. Холдинг показывает серийные моторы для FPV-дронов, созданные на базе отечественных магнитов и спроектированные с расчетом на экстремальные термические и механические нагрузки", - указано в пресс-релизе.
Также на форуме были продемонстрированы ультракомпактные полетные контроллеры, поддерживающие все современные протоколы связи, что снижает себестоимость конечного изделия и ускоряет его внедрение.
"Широкий спектр представленных решений – от навигационных модулей и полетных контроллеров до силовой электроники и гиростабилизированной оптики – наглядно демонстрирует, что наш холдинг "Росэл" - один из основных производителей компонентной базы для отечественного дроностроения", - добавили в "Ростехе".
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