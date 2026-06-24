"Ростех" представил критические компоненты для российских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ Холдинг «Росэл», входящий в «Ростех», представил ряд российских критически важных компонентов для беспилотных авиационных систем.

Новые разработки позволяют создавать аппараты гражданского и специального назначения с максимальной степенью локализации на территории России.

На Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего — 2026» были продемонстрированы навигационные модули, полетные контроллеры, синхронные двигатели и другие компоненты для беспилотных авиационных систем.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Холдинг "Росэл", входящий в "Ростех", представил ряд российских критически важных компонентов для беспилотных авиационных систем, они позволят создавать аппараты с максимальной степенью локализации в РФ, сообщили в "Ростехе".

"Холдинг "Росэл" Госкорпорации Ростех в рамках Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего - 2026" продемонстрировал ряд отечественных критически важных узлов для беспилотных авиационных систем. Новые разработки позволяют создавать аппараты гражданского и специального назначения с максимальной степенью локализации на территории России", - говорится в сообщении

Экспозиция холдинга состояла из навигационных модулей, полетных контроллеров, синхронных двигателей и других компонентов. Навигационные системы гарантируют стабильность электроники при перепадах температур, а их высокая помехоустойчивость важна для полетов в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы, отметили в " Ростехе ".

"Отдельное внимание уделено силовой электронике. Холдинг показывает серийные моторы для FPV-дронов, созданные на базе отечественных магнитов и спроектированные с расчетом на экстремальные термические и механические нагрузки", - указано в пресс-релизе.

Также на форуме были продемонстрированы ультракомпактные полетные контроллеры, поддерживающие все современные протоколы связи, что снижает себестоимость конечного изделия и ускоряет его внедрение.