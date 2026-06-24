Адвокат матери погибшего в Сербии россиянина рассказал о расследовании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Высшая прокуратура в Белграде (VJТ) рассматривает материалы о гибели 20-летнего гражданина России Михаила Шишкова.
- Прокуратура должна установить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела или речь идет о самоубийстве, после чего делопроизводство будет закрыто.
БЕЛГРАД, 24 июн – РИА Новости. Высшая прокуратура в Белграде (VJТ) рассматривает материалы о гибели 20-летнего гражданина России Михаила Шишкова, чтобы установить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела или речь идет о самоубийстве, сообщил РИА Новости адвокат Игор Захирович, который представляет мать погибшего – Юлию Шишкову.
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"Материалы по гибели Михаила проходят под грифом "D" (dogadjaj) "происшествие". Решение о том, будут ли изыматься и просматриваться записи камер видеонаблюдения в компетенции правоохранительных и надзорных органов. Полиция передала материалы VJT, которая должна установить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела или речь идет о самоубийстве, после чего делопроизводство будет закрыто", - сказал Захирович.
Он уточнил, что четко определенного срока для принятия такого решения прокуратурой нет.