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Адвокат матери погибшего в Сербии россиянина рассказал о расследовании - РИА Новости, 24.06.2026
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05:08 24.06.2026
Адвокат матери погибшего в Сербии россиянина рассказал о расследовании

Адвокат Захирович: в Белграде расследуют гибель россиянина Шишкова

© РИА Новости / Олег ИвановСотрудники полиции на улицах Белграда
Сотрудники полиции на улицах Белграда - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Олег Иванов
Сотрудники полиции на улицах Белграда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высшая прокуратура в Белграде (VJТ) рассматривает материалы о гибели 20-летнего гражданина России Михаила Шишкова.
  • Прокуратура должна установить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела или речь идет о самоубийстве, после чего делопроизводство будет закрыто.
БЕЛГРАД, 24 июн – РИА Новости. Высшая прокуратура в Белграде (VJТ) рассматривает материалы о гибели 20-летнего гражданина России Михаила Шишкова, чтобы установить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела или речь идет о самоубийстве, сообщил РИА Новости адвокат Игор Захирович, который представляет мать погибшего – Юлию Шишкову.
Юлия ранее переехала из РФ в Германию, откуда Михаил приехал в Сербию в августе 2025 года. Он снимал квартиру в Белграде и искал работу. По словам матери, они созванивались ежедневно. В белградском районе Звездара утром 9 июня на улице обнаружили его тело, судмедэкспертиза предполагает суицид.
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"Материалы по гибели Михаила проходят под грифом "D" (dogadjaj) "происшествие". Решение о том, будут ли изыматься и просматриваться записи камер видеонаблюдения в компетенции правоохранительных и надзорных органов. Полиция передала материалы VJT, которая должна установить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела или речь идет о самоубийстве, после чего делопроизводство будет закрыто", - сказал Захирович.
Он уточнил, что четко определенного срока для принятия такого решения прокуратурой нет.
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