Адвокат матери погибшего в Сербии россиянина рассказал о расследовании

БЕЛГРАД, 24 июн – РИА Новости. Высшая прокуратура в Белграде (VJТ) рассматривает материалы о гибели 20-летнего гражданина России Михаила Шишкова, чтобы установить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела или речь идет о самоубийстве, сообщил РИА Новости адвокат Игор Захирович, который представляет мать погибшего – Юлию Шишкову.

"Материалы по гибели Михаила проходят под грифом "D" (dogadjaj) "происшествие". Решение о том, будут ли изыматься и просматриваться записи камер видеонаблюдения в компетенции правоохранительных и надзорных органов. Полиция передала материалы VJT, которая должна установить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела или речь идет о самоубийстве, после чего делопроизводство будет закрыто", - сказал Захирович.