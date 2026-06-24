В Башкирии пять человек погибли в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белорецком районе Башкирии произошло столкновение автомобилей «Лада Ларгус» и «УАЗ Патриот».
- В результате аварии погибли водитель и четыре пассажира «Лада Ларгус», несколько человек пострадали.
УФА, 25 июн – РИА Новости. Пять человек погибли, еще несколько пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с внедорожником в Белорецком районе Башкирии, сообщает прокуратура региона.
В Белорецком районе около 17.50 (15.50 мск) на 195-м километре автодороги "Уфа-Инзер-Белорецк" столкнулись автомобили марок "Лада Ларгус" и "УАЗ Патриот", уточняет прокуратура региона.
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"В результате аварии погибли водитель и четыре пассажира легковой машины, еще одна пассажирка 2011 года рождения из "Лада Ларгус" доставлена в лечебное учреждение. Медицинская помощь потребовалась пассажирке и ее трехлетней дочери из другого автомобиля", - говорится в сообщении.
Позднее начальник Госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов сообщил, что легковая машина и внедорожник столкнулись лоб в лоб.
"В настоящие время известно, что в результате лобового столкновения погибли пять человек. Подробности уточняются", - написал Севастьянов на платформе "Макс".