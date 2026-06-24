Россиян на Бали призвали не употреблять алкоголь в сомнительных заведениях

"Главный совет российским гражданам — беречь себя и внимательно относиться к тому, что употребляете. На Бали есть нормальные напитки. Но так же, как и в России, можно столкнуться с чем-то "самодельным". Здесь уже, наверное, безопасность каждого в его собственных руках и его собственной внимательности", — добавил Толченов.