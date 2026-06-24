Россиян на Бали призвали не употреблять алкоголь в сомнительных заведениях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол в Индонезии Сергей Толченов посоветовал россиянам на Бали избегать употребления алкогольных напитков в сомнительных заведениях из-за риска столкнуться с подделками.
- По его словам, безопасность туристов во многом зависит от их собственной осторожности.
ДЖАКАРТА, 24 июн — РИА Новости. Российским туристам на индонезийском острове Бали следует избегать употребления алкогольных напитков в сомнительных заведениях и внимательно относиться к качеству продукции, поскольку риск столкнуться с подделками остается высоким, заявил РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толченов.
"Российским туристам на Бали есть стандартный совет. Это мы всегда советуем: соблюдать местные правила и обычаи, а также стараться все-таки не употреблять алкогольные напитки в сомнительных местах. Мы понимаем, что Бали отличается от всей остальной Индонезии. Это один из немногих регионов, где алкогольную продукцию официально разрешено употреблять и производить. Но, тем не менее, никто не отменял того, что это просто может быть подделка — "напороться" там достаточно легко", — рассказал дипломат.
По его словам, безопасность туристов во многом зависит от их собственной осторожности.
"Главный совет российским гражданам — беречь себя и внимательно относиться к тому, что употребляете. На Бали есть нормальные напитки. Но так же, как и в России, можно столкнуться с чем-то "самодельным". Здесь уже, наверное, безопасность каждого в его собственных руках и его собственной внимательности", — добавил Толченов.
Ранее стало известно о смерти россиянки на Бали после предполагаемого отравления метанолом.
Метанол является сильнодействующим ядом. Даже небольшое количество вещества может вызвать потерю зрения, тяжелое поражение центральной нервной системы, кому и смерть. В странах Юго-Восточной Азии периодически фиксируются случаи отравления контрафактным алкоголем, содержащим метиловый спирт.