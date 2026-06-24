Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области два человека погибли при атаке БПЛА - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 24.06.2026 (обновлено: 16:06 24.06.2026)
В Нижегородской области два человека погибли при атаке БПЛА

Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Нижегородскую область

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке беспилотников на Нижегородскую область погибли два человека, еще двое пострадали.
  • С начала ночи силы ПВО сбили 23 БПЛА над регионом.
  • Из-за падения обломков дронов повреждения получили промышленный объект, несколько автомобилей и домов.
  • Противник не нанес инфраструктуре критический ущерб.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. При атаке беспилотников на Нижегородскую область погибли два человека, заявил губернатор Глеб Никитин.
"Очень больно сообщать об этом, но двое человек погибли, еще двое находятся в больнице. Приношу соболезнования родным и близким погибших", — написал он на платформе "Макс".
Власти окажут поддержку их семьям.
Глава региона уточнил, что с начала ночи силы ПВО сбили 23 БПЛА над Нижегородской областью. Из-за падения обломков дронов повреждения получил промышленный объект, несколько автомобилей и домов.
Никитин подчеркнул, что противник не нанес инфраструктуре критического ущерба. Оперативные службы ликвидируют последствия атаки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНижегородская областьПроисшествияГлеб НикитинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала