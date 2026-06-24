В Нижегородской области два человека погибли при атаке БПЛА

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. При атаке беспилотников на Нижегородскую область погибли два человека, заявил губернатор Глеб Никитин.

Глава региона уточнил, что с начала ночи силы ПВО сбили 23 БПЛА над Нижегородской областью. Из-за падения обломков дронов повреждения получил промышленный объект, несколько автомобилей и домов.