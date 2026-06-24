В Горловке при атаке БПЛА ВСУ погибли два мирных жителя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА на Горловку в ДНР погибли два мирных жителя.
- Еще одна мирная жительница Горловки пострадала в результате атаки дрона.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще один пострадал в результате атаки БПЛА на Горловку в ДНР, сообщил глава города Иван Приходько.
"Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Калининском районе Горловки погибли двое мирных жителей", - написал он в канале на платформе "Макс".
Приходько добавил, что еще одна мирная жительница Калининского района ранена в результате атаки дрона.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВСУ в Горловке повреждена заправка", - также сообщил глава города.
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22 июня 2022, 17:18