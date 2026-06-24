В Ростовской области при отражении атаки ВСУ сбили около 30 БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 30 БПЛА уничтожены в ходе отражения атаки на Ростовскую область.
- Пострадавших и разрушений нет, беспилотники сбили в двух городах и пяти районах области.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Около 30 БПЛА уничтожены в ходе отражения атаки на Ростовскую область, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около трех десятков БПЛА уничтожены... Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что беспилотники сбили в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в пяти районах области: Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском.
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