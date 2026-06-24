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В Ростовской области при отражении атаки ВСУ сбили около 30 БПЛА - РИА Новости, 24.06.2026
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 24.06.2026 (обновлено: 07:53 24.06.2026)
В Ростовской области при отражении атаки ВСУ сбили около 30 БПЛА

Слюсарь: силы ПВО сбили около 30 БПЛА в Ростовской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК задействованного в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК задействованного в зоне проведения специальной военной операции на Украине. - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК задействованного в зоне проведения специальной военной операции на Украине.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 30 БПЛА уничтожены в ходе отражения атаки на Ростовскую область.
  • Пострадавших и разрушений нет, беспилотники сбили в двух городах и пяти районах области.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Около 30 БПЛА уничтожены в ходе отражения атаки на Ростовскую область, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около трех десятков БПЛА уничтожены... Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что беспилотники сбили в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в пяти районах области: Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьГуковоКаменск-ШахтинскийЮрий Слюсарь
 
 
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