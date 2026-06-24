В Ростовской области при отражении атаки ВСУ сбили около 30 БПЛА

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Около 30 БПЛА уничтожены в ходе отражения атаки на Ростовскую область, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Он отметил, что беспилотники сбили в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в пяти районах области: Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском.