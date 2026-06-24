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В Оренбурге сбили несколько БПЛА ВСУ - РИА Новости, 24.06.2026
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06:54 24.06.2026
В Оренбурге сбили несколько БПЛА ВСУ

В Оренбурге над промпредприятием сбили несколько БПЛА ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несколько БПЛА ВСУ сбиты над промышленным предприятием в Оренбурге.
  • Информация о пострадавших не поступала.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Несколько БПЛА ВСУ сбиты над промышленным предприятием в Оренбурге, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
"Массированную атаку беспилотниками по нашему региону сегодня организовал преступный режим ВСУ. Несколько БПЛА сбиты над промышленным предприятием в областном центре... Информация о пострадавших не поступала", - написал Солнцев в канале на платформе "Макс".
Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие. Он уточнил, что на месте работают экстренные службы.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОренбургОренбургская областьЕвгений СолнцевВооруженные силы Украины
 
 
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