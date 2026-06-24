В Оренбурге сбили несколько БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Несколько БПЛА ВСУ сбиты над промышленным предприятием в Оренбурге.
- Информация о пострадавших не поступала.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Несколько БПЛА ВСУ сбиты над промышленным предприятием в Оренбурге, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие. Он уточнил, что на месте работают экстренные службы.
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