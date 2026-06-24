В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В хуторе Приветный в Белогородский области при атаке БПЛА погиб мужчина.
- Женщина получила осколочное ранение, ее госпитализировали.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. При налете украинских дронов на Белгородскую область погиб мирный житель, сообщил оперативный штаб региона.
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"Сегодня ночью в Вейделевском округе в хуторе Приветный от детонации беспилотника мужчина скончался на месте. Приносим соболезнования семье погибшего", — написали местные власти на платформе "Макс".
Также пострадала женщина, ее госпитализировали со слепым осколочным ранением спины.
ВСУ практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18