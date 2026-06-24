В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ В хуторе Приветный в Белогородский области при атаке БПЛА погиб мужчина.

Женщина получила осколочное ранение, ее госпитализировали.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. При налете украинских дронов на Белгородскую область погиб мирный житель, сообщил оперативный штаб региона.

« "Сегодня ночью в Вейделевском округе в хуторе Приветный от детонации беспилотника мужчина скончался на месте. Приносим соболезнования семье погибшего", — написали местные власти на платформе "Макс".

Также пострадала женщина, ее госпитализировали со слепым осколочным ранением спины.

ВСУ практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.