Мирра Андреева спасла пчелу во время матча на турнире в Бад-Хомбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева спасла пчелу во время матча на травяном теннисном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге.
- Андреева проиграла первый сет Екатерине Александровой со счетом 3:6.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева спасла пчелу во время матча на травяном теннисном турнире категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
В первом сете встречи второго раунда против соотечественницы Екатерины Александровой Андреева, увидев на траве пчелу, поддела ее ракеткой и отнесла за пределы корта. Она проиграла первый сет со счетом 3:6.
Для 19-летней Андреевой этот матч стал первым после победы на грунтовом турнире Большого шлема "Ролан Гаррос".
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