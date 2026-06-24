США создадут авиакомплекс на базе на Аляске, где встречались Путин и Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ США планируют создать на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске новый комплекс для истребительной авиации.

Ориентировочная стоимость проекта составляет около 7 миллиардов долларов.

В рамках проекта планируется построить различные объекты инфраструктуры, включая ангары для самолетов, ремонтные мастерские, топливную инфраструктуру и жилье для военнослужащих.

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. США планируют создать на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где проходила встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, новый комплекс для истребительной авиации ориентировочной стоимостью около 7 миллиардов долларов, следует из документов правительства США, которые изучило РИА Новости.

База Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже известна тем, что именно там 15 августа 2025 года состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

"Эта программа ориентировочной стоимостью около 7 миллиардов долларов предусматривает комплексное обновление истребительной зоны, чтобы все необходимые объекты были готовы к поступлению техники, размещению личного состава и обеспечению работы базы", - говорится в документах, которые изучило РИА Новости.

Согласно данным правительства США , существующая аэродромная инфраструктура не способна обеспечить потребности программы, поэтому для расширения нынешнего аэродрома выбран новый участок.

В рамках проекта планируется построить ангары для самолетов, объекты для работы эскадрилий и других операций, ремонтные мастерские, помещения для антикоррозийной обработки, новые рулежные дорожки, стоянки и специальные площадки для самолетов.

Также программа предусматривает создание комплекса для хранения и обслуживания боеприпасов, топливной инфраструктуры, складов, столовых, пунктов контроля посетителей, пожарных объектов, учебных центров, тренажеров и жилья для военнослужащих.