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Умер актер из фильма "Нежный возраст" Калинцев - РИА Новости, 24.06.2026
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15:29 24.06.2026 (обновлено: 16:24 24.06.2026)
Умер актер из фильма "Нежный возраст" Калинцев

Актер из "Нежного возраста" и "Лестницы" Евгений Калинцев умер в возрасте 59 лет

© Мосфильм, 1988Кадр из фильма "Муж и дочь Тамары Александровны". Евгений Калинцев
Кадр из фильма Муж и дочь Тамары Александровны. Евгений Калинцев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Мосфильм, 1988
Кадр из фильма "Муж и дочь Тамары Александровны". Евгений Калинцев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актер Евгений Калинцев, известный по фильмам «Нежный возраст» и «Лестница», умер в возрасте 59 лет.
  • Прощание и отпевание запланировано на 24 июня в храме священно-мученика Антипы.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Актер Евгений Калинцев, известный по фильмам "Нежный возраст" и "Лестница", умер в возрасте 59 лет, сообщили в Telegram-канале Московского театра "Мастерская Петра Фоменко".
«
"Через пару недель, 7 июля, ему должно было исполниться шестьдесят лет. Выражаем искренние соболезнования близким и родным", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Причина смерти не уточняется, но известно, что артист скончался после продолжительной болезни.
Прощание и отпевание запланировано на 24 июня в храме священно-мученика Антипы.
Актер в разные годы служил в театре на Малой Бронной, театре-студии "Человек" и театре Doc. Он также снялся в нескольких фильмах: "Нежный возраст", "Лестница", "Бедная Лиза" и других.
 
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