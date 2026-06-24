Умер актер из фильма "Нежный возраст" Калинцев

"Через пару недель, 7 июля, ему должно было исполниться шестьдесят лет. Выражаем искренние соболезнования близким и родным", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Причина смерти не уточняется, но известно, что артист скончался после продолжительной болезни.

Актер в разные годы служил в театре на Малой Бронной, театре-студии "Человек" и театре Doc. Он также снялся в нескольких фильмах: "Нежный возраст", "Лестница", "Бедная Лиза" и других.