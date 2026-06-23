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Жара привела к перебоям в электросетях на севере Италии - РИА Новости, 23.06.2026
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11:08 23.06.2026 (обновлено: 11:55 23.06.2026)
Жара привела к перебоям в электросетях на севере Италии

РИА Новости: в Милане и Турине из-за жары начались перебои с электричеством

© AP Photo / Gregorio BorgiaЖара в Риме
Жара в Риме - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Gregorio Borgia
Жара в Риме
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На севере Италии из-за сильной жары и массового использования кондиционеров растет нагрузка на электросети, происходят короткие отключения в Милане, Турине и их окрестностях.
  • Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший красный уровень погодной опасности в 15 из 27 крупных городов страны из-за жары.
  • В Милане перебои с электричеством оставляют без света целые кварталы, из-за этого в разных частях города остановились около 20 лифтов.
РИМ, 23 июн – РИА Новости. Сильная жара и массовое использование кондиционеров привели к росту нагрузки на электросети на севере Италии, короткие отключения происходят в Милане, Турине и их окрестностях, сообщили местные СМИ и собеседники РИА Новости.
Министерство здравоохранения Италии объявило на вторник наивысший красный уровень погодной опасности в 15 из 27 крупных городов страны из-за жары. Она установилась из-за мощного субтропического антициклона, который принесет в Италию температуры до 39 градусов.
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В Милане перебои происходят в ночное время, оставляя без света целые кварталы.
"Вторую ночь перебои, сегодня дали свет аж в полдень", - заявил агентству местный житель.
Как пишет издание MilanoToday, в результате перебоев в разных частях города остановились около 20 лифтов, для освобождения людей потребовалось вмешательство пожарных.
"У меня ночью тоже вырубало улицу", - поделился русскоязычный пользователь местного чата.
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В Турине повышенное потребление особенно заметно в центральных его районах, где из-за плотности населения вырастает нагрузка на электросети. По данным энергетической компании Ireti, которые приводит новостной сайт Rainews24, около 80–85% пожаловавшихся потребителей сталкивались с перебоями продолжительностью около 30 минут.
Как сообщил директор по операционной деятельности Ireti Джанлука Риу, установившаяся в регионе жара создает серьезную нагрузку на энергосистему, поскольку резко увеличивается потребление электроэнергии, прежде всего из-за работы кондиционеров.
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