Жара привела к перебоям в электросетях на севере Италии

Краткий пересказ от РИА ИИ На севере Италии из-за сильной жары и массового использования кондиционеров растет нагрузка на электросети, происходят короткие отключения в Милане, Турине и их окрестностях.

Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший красный уровень погодной опасности в 15 из 27 крупных городов страны из-за жары.

В Милане перебои с электричеством оставляют без света целые кварталы, из-за этого в разных частях города остановились около 20 лифтов.

РИМ, 23 июн – РИА Новости. Сильная жара и массовое использование кондиционеров привели к росту нагрузки на электросети на севере Италии, короткие отключения происходят в Милане, Турине и их окрестностях, сообщили местные СМИ и собеседники РИА Новости.

Министерство здравоохранения Италии объявило на вторник наивысший красный уровень погодной опасности в 15 из 27 крупных городов страны из-за жары. Она установилась из-за мощного субтропического антициклона, который принесет в Италию температуры до 39 градусов.

Милане перебои происходят в ночное время, оставляя без света целые кварталы.

"Вторую ночь перебои, сегодня дали свет аж в полдень", - заявил агентству местный житель.

Как пишет издание MilanoToday, в результате перебоев в разных частях города остановились около 20 лифтов, для освобождения людей потребовалось вмешательство пожарных.

"У меня ночью тоже вырубало улицу", - поделился русскоязычный пользователь местного чата.

В Турине повышенное потребление особенно заметно в центральных его районах, где из-за плотности населения вырастает нагрузка на электросети. По данным энергетической компании Ireti, которые приводит новостной сайт Rainews24, около 80–85% пожаловавшихся потребителей сталкивались с перебоями продолжительностью около 30 минут.