Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Николаев на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает мэр города Александр Сенкевич.
"В Николаеве был слышен взрыв", - написал Сенкевич в своем Telegram-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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