В Полтаве прогремел второй взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Полтаве прогремел новый взрыв на фоне воздушной тревоги.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Новый взрыв прогремел во вторник в городе Полтава на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее во вторник телеканал сообщал о взрыве в Полтаве.
"В Полтаве был слышен еще один взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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