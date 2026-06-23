В Полтаве прогремел второй взрыв

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Новый взрыв прогремел во вторник в городе Полтава на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

"В Полтаве был слышен еще один взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".