Выборы президента Южной Осетии должны состояться в сентябре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Выборы президента Южной Осетии должны пройти не позднее 90 дней со дня отставки предыдущего президента, то есть не позднее 21 сентября.
- Президент республики Алан Гаглоев объявил о своей отставке и перешел на должность советника президента России, а временное исполнение обязанностей президента возложено на председателя правительства Марата Камболова.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Выборы президента Южной Осетии, согласно конституции республики, должны состояться не позднее 90 дней со дня отставки президента, этот день выпадает на 21 сентября.
"Выборы Президента Республики Южная Осетия должны состояться не позднее 90 дней со дня досрочного прекращения исполнения полномочий бывшим главой государства", - гласит пункт 3 статьи 55 конституции Южной Осетии, опубликованной на сайте парламента республики.
Ранее во вторник президент республики Алан Гаглоев объявил о своей отставке и перешел на должность советника президента РФ. Временное исполнение обязанностей президента Южной Осетии будет возложено на председателя правительства Марата Камболова.