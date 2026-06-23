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В Москве прошел концерт Надежды и Григория Кадышевых - РИА Новости, 23.06.2026
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10:21 23.06.2026 (обновлено: 10:29 23.06.2026)

В Москве прошел концерт Надежды и Григория Кадышевых

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНадежда Кадышева
Надежда Кадышева - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Надежда Кадышева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Концерт Надежды и Григория Кадышевых и ансамбля «Золотое кольцо» прошел 20 июня на «ВТБ Арене» в Москве.
  • В рамках концерта впервые прошел конкурс костюмов, в котором приняли участие 20 победителей из разных регионов России.
  • Зрители активно подпевали артистам, а во время конкурса костюмов большая часть зрителей подняла телефоны, чтобы снять происходящее на видео.
МОСКВА, 23 июн - пресс-служба театра "Золотое кольцо". Концерт Надежды и Григория Кадышевых и ансамбля "Золотое кольцо" прошел 20 июня на "ВТБ Арене" в Москве.
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Еще до начала выступления в фойе арены стали собираться зрители в кокошниках, сарафанах, косоворотках и стилизованных народных костюмах. Некоторые приехали в таких образах семьями, другие специально готовили их для конкурса костюмов, который впервые прошел в рамках концерта.
В программу вошли песни "Течет ручей", "Плывет веночек", "Широка река", "Я не колдунья" и другие композиции из репертуара коллектива. Зал подпевал артистам на протяжении всего вечера, а во время исполнения наиболее известных песен тысячи зрительских голосов сливались воедино.
Одним из центральных эпизодов концерта стал конкурс костюмов. На сцену пригласили 20 победителей, приехавших из разных регионов страны. Среди участников были жители Москвы, Тулы, Белгорода, Бугульмы, Воронежа, Вологды и других регионов России.
Победители вышли на сцену вместе с артистами и ансамблем, демонстрируя свои образы. Среди конкурсантов можно было увидеть как традиционные народные костюмы, так и современные стилизации с использованием кокошников, вышивки и других элементов русского костюма.
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После дефиле участники получили памятные подарки от Надежды и Григория Кадышевых.
Конкурс занял несколько минут концертной программы, однако именно в этот момент большая часть зрителей подняла телефоны, чтобы снять происходящее на видео.
В последние годы песни "Плывет веночек" и "Течет ручей" получили новую популярность в социальных сетях, а на концертах коллектива все чаще можно увидеть молодых зрителей, пришедших в народных образах. Эта тенденция сохранилась и на выступлении в Москве.
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