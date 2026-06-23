В Москве прошел концерт Надежды и Григория Кадышевых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Концерт Надежды и Григория Кадышевых и ансамбля «Золотое кольцо» прошел 20 июня на «ВТБ Арене» в Москве.
- В рамках концерта впервые прошел конкурс костюмов, в котором приняли участие 20 победителей из разных регионов России.
- Зрители активно подпевали артистам, а во время конкурса костюмов большая часть зрителей подняла телефоны, чтобы снять происходящее на видео.
МОСКВА, 23 июн - пресс-служба театра "Золотое кольцо". Концерт Надежды и Григория Кадышевых и ансамбля "Золотое кольцо" прошел 20 июня на "ВТБ Арене" в Москве.
Еще до начала выступления в фойе арены стали собираться зрители в кокошниках, сарафанах, косоворотках и стилизованных народных костюмах. Некоторые приехали в таких образах семьями, другие специально готовили их для конкурса костюмов, который впервые прошел в рамках концерта.
В программу вошли песни "Течет ручей", "Плывет веночек", "Широка река", "Я не колдунья" и другие композиции из репертуара коллектива. Зал подпевал артистам на протяжении всего вечера, а во время исполнения наиболее известных песен тысячи зрительских голосов сливались воедино.
Победители вышли на сцену вместе с артистами и ансамблем, демонстрируя свои образы. Среди конкурсантов можно было увидеть как традиционные народные костюмы, так и современные стилизации с использованием кокошников, вышивки и других элементов русского костюма.
После дефиле участники получили памятные подарки от Надежды и Григория Кадышевых.
Конкурс занял несколько минут концертной программы, однако именно в этот момент большая часть зрителей подняла телефоны, чтобы снять происходящее на видео.
В последние годы песни "Плывет веночек" и "Течет ручей" получили новую популярность в социальных сетях, а на концертах коллектива все чаще можно увидеть молодых зрителей, пришедших в народных образах. Эта тенденция сохранилась и на выступлении в Москве.
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