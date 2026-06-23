ВТБ и Альфа-Банк запустили обмен данными о счетах для крупного бизнеса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВТБ и Альфа-Банк подключили сервис «Мультибанк» для юридических лиц.
- Сервис «Мультибанк» построен на основе стандартов открытого банкинга Банка России.
- Партнерство банков позволило создать сервис, который объединяет финансовые потоки крупных корпораций в едином цифровом окне.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ВТБ и Альфа-Банк подключили сервис "Мультибанк" для юридических лиц, с помощью которого корпоративные клиенты могут в одном приложении работать со счетами, открытыми в двух кредитных организациях, сообщает пресс-служба ВТБ.
"Мультибанк" построен на основе стандартов открытого банкинга Банка России.
"Мы видим огромный интерес к технологиям открытого банкинга у наших клиентов-юрлиц, представителей крупного бизнеса. Открытый банкинг отвечает их потребности в работе со многими банковскими счетами в едином окне", - сказал заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов.
Как отметил руководитель департамента разработки и поддержки продаж транзакционных продуктов Альфа-Банка Александр Горинов, партнерство банков позволило создать сервис, который объединяет финансовые потоки крупных корпораций в едином цифровом окне, устраняя необходимость обращения в каждый банк отдельно.
ВТБ начал тестирование сервисов открытого банкинга для бизнеса в 2024 году.