ВТБ и Альфа-Банк запустили обмен данными о счетах для крупного бизнеса

Краткий пересказ от РИА ИИ ВТБ и Альфа-Банк подключили сервис «Мультибанк» для юридических лиц.

Сервис «Мультибанк» построен на основе стандартов открытого банкинга Банка России.

Партнерство банков позволило создать сервис, который объединяет финансовые потоки крупных корпораций в едином цифровом окне.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ВТБ и Альфа-Банк подключили сервис "Мультибанк" для юридических лиц, с помощью которого корпоративные клиенты могут в одном приложении работать со счетами, открытыми в двух кредитных организациях, сообщает пресс-служба ВТБ.

"Мультибанк" построен на основе стандартов открытого банкинга Банка России.

"Мы видим огромный интерес к технологиям открытого банкинга у наших клиентов-юрлиц, представителей крупного бизнеса. Открытый банкинг отвечает их потребности в работе со многими банковскими счетами в едином окне", - сказал заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов.

Как отметил руководитель департамента разработки и поддержки продаж транзакционных продуктов Альфа-Банка Александр Горинов, партнерство банков позволило создать сервис, который объединяет финансовые потоки крупных корпораций в едином цифровом окне, устраняя необходимость обращения в каждый банк отдельно.