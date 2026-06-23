В Энергодаре при ударе ВСУ пострадали три человека

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Три человека пострадали в результате удара ВСУ по Энергодару Запорожской области, сообщил глава города Максим Пухов.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о погибшем сотруднике городской службы благоустройства Энергодара в результате удара ВСУ.
"ВСУ нанесли удар по магазину на улице Лесной. Под удар попали три жительницы Энергодара, которые получили минно-взрывные травмы, им оперативно оказана необходимая медицинская помощь", - написал Пухов в Telegram-канале.
По его словам, все службы продолжают работу в штатном режиме.