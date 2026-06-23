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В Энергодаре при ударе ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 23.06.2026
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21:35 23.06.2026 (обновлено: 21:36 23.06.2026)
В Энергодаре при ударе ВСУ пострадали три человека

В Энергодаре от украинского удара пострадали три человека

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Три человека пострадали в результате удара ВСУ по Энергодару Запорожской области, сообщил глава города Максим Пухов.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о погибшем сотруднике городской службы благоустройства Энергодара в результате удара ВСУ.
"ВСУ нанесли удар по магазину на улице Лесной. Под удар попали три жительницы Энергодара, которые получили минно-взрывные травмы, им оперативно оказана необходимая медицинская помощь", - написал Пухов в Telegram-канале.
По его словам, все службы продолжают работу в штатном режиме.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнергодарЗапорожская областьЛеснойЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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