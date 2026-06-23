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Командование 119-й бригады ВСУ запросило тысячу пакетов для тел - РИА Новости, 23.06.2026
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21:04 23.06.2026
Командование 119-й бригады ВСУ запросило тысячу пакетов для тел

РИА Новости: командование 119-й бригады ВСУ запросило тысячу пакетов для тел

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование 119-й отдельной бригады территориальной обороны Украины запросило у родственников пропавших без вести военнослужащих тысячу мешков для складирования и транспортировки останков.
  • Речь идет об одной тысяче мешков.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Командование 119-й отдельной бригады территориальной обороны Украины запросило у родственников пропавших без вести военнослужащих тысячу мешков для складирования и транспортировки останков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Родственники пропавших без вести солдат 119-й ОБр ТерО сообщили, что командование бригады запросило у них мешки для складирования и транспортировки останков", - сказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет об одной тысяче таких мешков.
Родственники пропавших без вести военнослужащих ВСУ регулярно проводят акции и обращаются к украинским властям с требованием раскрыть информацию о судьбе своих близких.
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