Командование 119-й бригады ВСУ запросило тысячу пакетов для тел

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командование 119-й отдельной бригады территориальной обороны Украины запросило у родственников пропавших без вести военнослужащих тысячу мешков для складирования и транспортировки останков.
- Речь идет об одной тысяче мешков.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Командование 119-й отдельной бригады территориальной обороны Украины запросило у родственников пропавших без вести военнослужащих тысячу мешков для складирования и транспортировки останков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Родственники пропавших без вести солдат 119-й ОБр ТерО сообщили, что командование бригады запросило у них мешки для складирования и транспортировки останков", - сказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет об одной тысяче таких мешков.
Родственники пропавших без вести военнослужащих ВСУ регулярно проводят акции и обращаются к украинским властям с требованием раскрыть информацию о судьбе своих близких.