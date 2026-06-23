Краткий пересказ от РИА ИИ Командование 119-й отдельной бригады территориальной обороны Украины запросило у родственников пропавших без вести военнослужащих тысячу мешков для складирования и транспортировки останков.

Речь идет об одной тысяче мешков.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Командование 119-й отдельной бригады территориальной обороны Украины запросило у родственников пропавших без вести военнослужащих тысячу мешков для складирования и транспортировки останков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Родственники пропавших без вести солдат 119-й ОБр ТерО сообщили, что командование бригады запросило у них мешки для складирования и транспортировки останков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет об одной тысяче таких мешков.