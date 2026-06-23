Путин поручил регионам ритмично работать по купированию угроз ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин поручил кабмину и регионам ритмично работать в зоне своей ответственности в рамках работы по купированию угроз от атак ВСУ.

Глава государства подчеркнул, что угрозы от ВСУ должны сводиться к минимуму силами Минобороны, других силовых ведомств, правительства и глав регионов.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и регионам ритмично работать в зоне своей ответственности в рамках работы по купированию угроз от атак ВСУ.

Путин во вторник проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

"В этой связи нужно самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности. В зоне своей ответственности все должны работать ритмично", - сказал глава государства.