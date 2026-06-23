Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил регионам ритмично работать по купированию угроз ВСУ - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 23.06.2026
Путин поручил регионам ритмично работать по купированию угроз ВСУ

Путин поручил кабмину и регионам ритмично работать по купированию угроз ВСУ

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поручил кабмину и регионам ритмично работать в зоне своей ответственности в рамках работы по купированию угроз от атак ВСУ.
  • Глава государства подчеркнул, что угрозы от ВСУ должны сводиться к минимуму силами Минобороны, других силовых ведомств, правительства и глав регионов.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и регионам ритмично работать в зоне своей ответственности в рамках работы по купированию угроз от атак ВСУ.
Путин во вторник проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
"В этой связи нужно самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности. В зоне своей ответственности все должны работать ритмично", - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что угрозы от ВСУ должны сводиться к минимуму силами Минобороны РФ, других силовых ведомств, правительства РФ и глав регионов.
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Матвиенко: законодатели помогли отправить в зону СВО 100 тонн грузов
Вчера, 17:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала