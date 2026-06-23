Путин поручил регионам ритмично работать по купированию угроз ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин поручил кабмину и регионам ритмично работать в зоне своей ответственности в рамках работы по купированию угроз от атак ВСУ.
- Глава государства подчеркнул, что угрозы от ВСУ должны сводиться к минимуму силами Минобороны, других силовых ведомств, правительства и глав регионов.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и регионам ритмично работать в зоне своей ответственности в рамках работы по купированию угроз от атак ВСУ.
"В этой связи нужно самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности. В зоне своей ответственности все должны работать ритмично", - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что угрозы от ВСУ должны сводиться к минимуму силами Минобороны РФ, других силовых ведомств, правительства РФ и глав регионов.