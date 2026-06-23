Краткий пересказ от РИА ИИ Пленный военнослужащий ВСУ Юрий Контробай заявил, что сопротивление со стороны украинских войск в Красном Лимане не имеет смысла, и многие пытаются покинуть позиции.

По словам Контробая, командование украинских войск не помогает, а только усугубляет положение ВСУ в Красном Лимане, и город полностью контролируется российскими войсками.

Пленный добавил, что с сослуживцами находился в западной части города, где они столкнулись с нехваткой продовольствия и боеприпасов, а также с отсутствием поддержки со стороны командования.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Какое-либо сопротивление со стороны украинских войск в Красном Лимане в ДНР уже не имеет смысла, поэтому многие пытаются самостоятельно покинуть позиции, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Юрий Контробай, взятый в плен штурмовиками группировки войск "Запад" в этом городе.

"На Красном Лимане ситуация для нашей страны очень печальная. Почему? Потому что я был там, я видел. То есть это все равно как с подушками бросаться на амбразуру, смысла не вижу. Поэтому очень многие ребята, понимая это, начинают покидать свои позиции и правильно делают, кстати", - сказал Контробай в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

По его словам, для боевиков ВСУ это является одним из немногих способов выжить. Командование украинских войск, по словам пленного, не помогает, а только усугубляет их положение в Красном Лимане.

Контробай заявил, что ВСУ отходят, а земля и небо в городе полностью контролируются российскими войсками. Тех украинцев, которые могут попасть Красный Лиман, он предупредил, что выбраться оттуда практически нереально.

Пленный добавил, что с сослуживцами находился в западной части города. Командование выделило им достаточно скудный паек - пару шоколадок и пару бутылок воды. Украинских военнослужащих, как признался Контробай, спасло то, что позиция находилась в котловане, куда собиралась вода, которую они могли пить.

"Из боекомплекта тоже четыре магазина полых, и все, и до свидания. Ни гранат, ничего, абсолютно. И все было по рации, которая находилась у товарища. Командира лично никогда не видел. Если честно, из этих незнакомых голосов даже не могу выделить, был он там в этих голосах или не был", - отметил пленный.

По словам Контробая, командование ВСУ не вывозит своих убитых военнослужащих и очень неохотно эвакуирует раненых украинцев.

Свое попадание в плен он назвал помощью со стороны российских военных, он пояснил, что бойцы ВС РФ накормили его и оказали медицинскую помощь.