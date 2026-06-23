Военнослужащих ВСУ из подразделений БПЛА направляют в штурмовые отряды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащих ВСУ из подразделений беспилотной авиации направляют в штурмовые отряды.
- Возраст переведенных военнослужащих составляет от 18 до 20 лет.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Военнослужащих ВСУ из подразделений беспилотной авиации направляют в штурмовые отряды, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики, переведенные из подразделений БПЛА и направленные на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что возраст таких военнослужащих составляет от 18 до 20 лет.
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