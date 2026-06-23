Военнослужащих ВСУ из подразделений БПЛА направляют в штурмовые отряды

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Военнослужащих ВСУ из подразделений беспилотной авиации направляют в штурмовые отряды, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Он добавил, что возраст таких военнослужащих составляет от 18 до 20 лет.