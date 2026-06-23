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Военнослужащих ВСУ из подразделений БПЛА направляют в штурмовые отряды - РИА Новости, 23.06.2026
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Военнослужащих ВСУ из подразделений БПЛА направляют в штурмовые отряды

РИА Новости: военных ВСУ из беспилотной авиации направляют в штурмовики

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащих ВСУ из подразделений беспилотной авиации направляют в штурмовые отряды.
  • Возраст переведенных военнослужащих составляет от 18 до 20 лет.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Военнослужащих ВСУ из подразделений беспилотной авиации направляют в штурмовые отряды, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики, переведенные из подразделений БПЛА и направленные на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что возраст таких военнослужащих составляет от 18 до 20 лет.
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