Врач рассказала, как избежать серьезных последствий укуса клеща

По словам врача, удалять клеща нужно осторожно: если дергать резко или сжимать туловище, головка может оторваться и остаться в коже, а в ранку попадет больше слюны с возбудителями инфекций. Если нет возможности обратиться к врачу, можно использовать специальный пинцет или ручку-лассо из аптеки, отметила Демьяновская. Она также добавила, что клеща следует аккуратно захватить как можно ближе к коже и выкрутить плавными движениями, избегая сдавливания брюшка. Когда клещ удален, ранку обрабатывают антисептиком, а самого паразита кладут в банку с влажной ваткой и плотно закрывают крышкой - это понадобится для анализа в лаборатории, пояснила специалист.