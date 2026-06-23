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Врач рассказала, как избежать серьезных последствий укуса клеща - РИА Новости, 23.06.2026
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15:05 23.06.2026 (обновлено: 15:11 23.06.2026)
Врач рассказала, как избежать серьезных последствий укуса клеща

Врач Демьяновская: удалить клеща нужно в течение 72 часов после укуса

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКлещи в лаборатории
Клещи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Клещи в лаборатории. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визит к врачу в первые трое суток после укуса клеща помогает избежать серьезных последствий.
  • Клеща нужно удалять осторожно, лучше доверить это врачу, но если такой возможности нет, можно использовать специальный пинцет или ручку-лассо из аптеки.
  • Только врач может оценить все риски и принять решение о необходимости срочного лечения после укуса клеща.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Визит к врачу в первые трое суток после укуса клеща поможет избежать серьезных последствий, предупредила эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.
"Период в 72 часа после извлечения клеща считается определяющим: в это время некоторые возбудители инфекций, попавшие в кровь, еще не успели проникнуть в нервную ткань, и их концентрация сосредоточена в крови. Именно этот промежуток дает возможность предотвратить развитие тяжелых осложнений... Лучше всего доверить извлечение врачу в травматологии или хирургии", - сказала Демьяновская NEWS.ru.
По словам врача, удалять клеща нужно осторожно: если дергать резко или сжимать туловище, головка может оторваться и остаться в коже, а в ранку попадет больше слюны с возбудителями инфекций. Если нет возможности обратиться к врачу, можно использовать специальный пинцет или ручку-лассо из аптеки, отметила Демьяновская. Она также добавила, что клеща следует аккуратно захватить как можно ближе к коже и выкрутить плавными движениями, избегая сдавливания брюшка. Когда клещ удален, ранку обрабатывают антисептиком, а самого паразита кладут в банку с влажной ваткой и плотно закрывают крышкой - это понадобится для анализа в лаборатории, пояснила специалист.
"Только доктор может оценить все риски с учетом того, где произошел укус, сколько времени клещ был на коже и какие особенности здоровья есть у пострадавшего. При обращении в первые часы специалист решает, нужны ли срочные лекарства: антибиотики или иммуноглобулин. Принимать препараты самостоятельно без назначения нельзя: необходимость лечения, доза и выбор средства зависят от обстоятельств, возраста и хронических заболеваний", - заключила Демьяновская.
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