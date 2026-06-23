Украинских военных заочно обвинили в теракте в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные, причастные к удару по автобусу с детьми в Брянской области, заочно обвиняются в теракте.

В отношении Роберта Бровди, Олега Иващенко, Дмитрия Ткаченко, Игоря Жукова и Владислава Наума вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по части 3 статьи 205 УК РФ.

Организованы мероприятия по объявлению украинских военных в международный розыск и заочному аресту.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинские военные, причастные к удару по автобусу с детьми в Брянской области, заочно обвиняются в теракте, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В отношении Бровди, Иващенко, Ткаченко, Жукова и Наума вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по части 3 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего гибель людей)", - сказала Петренко.

Она добавила, что организованы мероприятия по объявлению их в международный розыск и заочному аресту.

На прошлой неделе ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус детской футбольной команды из Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.