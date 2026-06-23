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Украинских военных заочно обвинили в теракте в Брянской области - РИА Новости, 23.06.2026
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10:32 23.06.2026
Украинских военных заочно обвинили в теракте в Брянской области

СК: ВСУ заочно обвиняются в теракте при ударе по автобусу в Брянской области

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные, причастные к удару по автобусу с детьми в Брянской области, заочно обвиняются в теракте.
  • В отношении Роберта Бровди, Олега Иващенко, Дмитрия Ткаченко, Игоря Жукова и Владислава Наума вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по части 3 статьи 205 УК РФ.
  • Организованы мероприятия по объявлению украинских военных в международный розыск и заочному аресту.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинские военные, причастные к удару по автобусу с детьми в Брянской области, заочно обвиняются в теракте, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В отношении Бровди, Иващенко, Ткаченко, Жукова и Наума вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по части 3 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего гибель людей)", - сказала Петренко.
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Она добавила, что организованы мероприятия по объявлению их в международный розыск и заочному аресту.
На прошлой неделе ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус детской футбольной команды из Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.
По данным СК, к преступлению причастны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР минобороны Украины Олег Иващенко, обеспечившие целенаведение и отдавшие незаконный приказ об атаке, и трое украинских военнослужащих Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум - непосредственные исполнители.
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