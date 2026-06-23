В Ингушетии окажут помощь семье утонувшего мальчика

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ингушетии на реке Сунжа в городе Карабулак пропал 8-летний мальчик, которого унесло течением, когда он пытался спасти тонущего друга.

Тело мальчика было обнаружено спустя восемь дней поисков в десяти километрах от места падения в воду.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что власти окажут необходимую помощь.

НАЛЬЧИК, 23 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии окажут помощь семье утонувшего мальчика, которого искали восемь дней, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

ГУ МЧС РФ по региону 15 июня сообщало, что на реке Сунжа в городе Карабулак пропал 8-летний мальчик. Ребенок оказался в воде, пытаясь спасти тонувшего друга. Его унесло течением, а другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи. В тот же день начались поиски ребенка, в них участвовали более 6 тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа. В понедельник тело мальчика было обнаружено в десяти километрах от места его падения в воду, вечером его похоронили.

Во вторник Калиматов побывал в доме семьи погибшего мальчика и выразил соболезнования его родным и близким.

"Всегда тяжело хоронить детей, особенно это тяжелое испытание для родителей. Обязательно окажем всю необходимую помощь семье", - написал Калиматов в Telegram-канале.

Он добавил, что погибший останется в памяти сотен тысяч людей как ребенок, проявивший настоящее мужество и человеческое достоинство.