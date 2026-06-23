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В Ингушетии окажут помощь семье утонувшего мальчика - РИА Новости, 23.06.2026
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19:22 23.06.2026
В Ингушетии окажут помощь семье утонувшего мальчика

Калиматов: в Ингушетии окажут помощь семье утонувшего мальчика

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике ИнгушетияПоиск пропавшего мальчика на реке Сунжа в Ингушетии
Поиск пропавшего мальчика на реке Сунжа в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия
Поиск пропавшего мальчика на реке Сунжа в Ингушетии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ингушетии на реке Сунжа в городе Карабулак пропал 8-летний мальчик, которого унесло течением, когда он пытался спасти тонущего друга.
  • Тело мальчика было обнаружено спустя восемь дней поисков в десяти километрах от места падения в воду.
  • Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что власти окажут необходимую помощь.
НАЛЬЧИК, 23 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии окажут помощь семье утонувшего мальчика, которого искали восемь дней, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
ГУ МЧС РФ по региону 15 июня сообщало, что на реке Сунжа в городе Карабулак пропал 8-летний мальчик. Ребенок оказался в воде, пытаясь спасти тонувшего друга. Его унесло течением, а другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи. В тот же день начались поиски ребенка, в них участвовали более 6 тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа. В понедельник тело мальчика было обнаружено в десяти километрах от места его падения в воду, вечером его похоронили.
Во вторник Калиматов побывал в доме семьи погибшего мальчика и выразил соболезнования его родным и близким.
"Всегда тяжело хоронить детей, особенно это тяжелое испытание для родителей. Обязательно окажем всю необходимую помощь семье", - написал Калиматов в Telegram-канале.
Он добавил, что погибший останется в памяти сотен тысяч людей как ребенок, проявивший настоящее мужество и человеческое достоинство.
Глава Ингушетии также поблагодарил всех, кто участвовал в поисково-спасательной операции: сотрудников МЧС, местных добровольцев и тех, кто приехал из других регионов, за поддержку и участие.
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ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссияСеверный КавказМахмуд-Али КалиматовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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