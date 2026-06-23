Ту-160 ВКС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны РФ.

Продолжительность полета составила около 16 часов, добавили в ведомстве.

"В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил", - отметили в Минобороны.

На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств, подчеркнули в МО.

"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заключили в российском оборонном ведомстве.