Ту-160 ВКС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.
- Продолжительность полета составила около 16 часов, в ходе него экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе.
- Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31, а на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны РФ.
Продолжительность полета составила около 16 часов, добавили в ведомстве.
"В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил", - отметили в Минобороны.
На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств, подчеркнули в МО.
"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заключили в российском оборонном ведомстве.
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