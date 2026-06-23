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В Вашингтоне пройдет новый раунд переговоров Израиля и Ливана - РИА Новости, 23.06.2026
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03:49 23.06.2026
В Вашингтоне пройдет новый раунд переговоров Израиля и Ливана

В Вашингтоне пройдут встречи ливанской и израильской делегаций

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США состоится во вторник в Вашингтоне.
  • Встречи ливанской и израильской делегаций пройдут в Вашингтоне 23–25 июня.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США состоится во вторник в Вашингтоне.
Госдеп США ранее сообщил, что встречи ливанской и израильской делегаций пройдут в Вашингтоне 23-25 июня. Пока неясно, примет ли в переговорах участие госсекретарь Марко Рубио, так как на эти даты у него запланирована поездка в ОАЭ, Кувейт и Бахрейн.
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