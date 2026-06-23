В Вашингтоне пройдет новый раунд переговоров Израиля и Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США состоится во вторник в Вашингтоне.
- Встречи ливанской и израильской делегаций пройдут в Вашингтоне 23–25 июня.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США состоится во вторник в Вашингтоне.
Агентство Рейтер ранее передавало, что Израиль и движение "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу 19 июня в 16.00. Ливанский военно-полевой источник 19 июня сообщил РИА Новости, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана.
Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир 21 июня назвал перемирие хрупким и призвал военных быть готовыми к возобновлению боевых действий.