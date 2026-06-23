Рейтинг@Mail.ru
На Кубе объявили официальный траур в связи со смертью Рамиро Вальдеса - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:38 23.06.2026
На Кубе объявили официальный траур в связи со смертью Рамиро Вальдеса

На Кубе объявили траур в связи со смертью Рамиро Вальдеса Менендеса

© Фото : Asamblea NacionalРамиро Вальдес
Рамиро Вальдес - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Asamblea Nacional
Рамиро Вальдес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Кубы объявили официальный траур в связи со смертью Рамиро Вальдеса Менендеса.
  • В период траура государственный флаг Кубы будет приспущен на государственных учреждениях и военных объектах.
МЕХИКО, 23 июн - РИА Новости. Власти Кубы объявили во вторник официальный траур в связи со смертью одного из исторических лидеров Кубинской революции Рамиро Вальдеса Менендеса, следует из опубликованного в понедельник указа президента страны Мигеля Диас-Канеля.
"Объявить официальный траур в связи со смертью команданте революции Рамиро Вальдеса Менендеса с 6.00 23 июня до полуночи того же дня", - говорится в президентском декрете №1247, опубликованном в официальной газете Gaceta Oficial.
Согласно документу, в период траура государственный флаг Кубы будет приспущен на государственных учреждениях и военных объектах.
В тексте указа отмечается, что Вальдес скончался утром 21 июня. Кубинские власти назвали его героем республики и труда, подчеркнув его участие в штурме казарм Монкада, высадке экспедиции на яхте Granma, боевых действиях в составе Повстанческой армии в Сьерра-Маэстре, а также в битве за Санта-Клару вместе с революционером Эрнесто Че Геварой.
О смерти Вальдеса руководство Кубы сообщило в воскресенье, ему было 94 года.
 
В миреКубаМигель Диас-Канель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала