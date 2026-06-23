На Кубе объявили официальный траур в связи со смертью Рамиро Вальдеса

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Кубы объявили официальный траур в связи со смертью Рамиро Вальдеса Менендеса.

В период траура государственный флаг Кубы будет приспущен на государственных учреждениях и военных объектах.

МЕХИКО, 23 июн - РИА Новости. Власти Кубы объявили во вторник официальный траур в связи со смертью одного из исторических лидеров Кубинской революции Рамиро Вальдеса Менендеса, следует из опубликованного в понедельник указа президента страны Мигеля Диас-Канеля.

"Объявить официальный траур в связи со смертью команданте революции Рамиро Вальдеса Менендеса с 6.00 23 июня до полуночи того же дня", - говорится в президентском декрете №1247, опубликованном в официальной газете Gaceta Oficial.

Согласно документу, в период траура государственный флаг Кубы будет приспущен на государственных учреждениях и военных объектах.

В тексте указа отмечается, что Вальдес скончался утром 21 июня. Кубинские власти назвали его героем республики и труда, подчеркнув его участие в штурме казарм Монкада, высадке экспедиции на яхте Granma, боевых действиях в составе Повстанческой армии в Сьерра-Маэстре, а также в битве за Санта-Клару вместе с революционером Эрнесто Че Геварой.