Минюст США отозвал вызов в суд журналистов двух ведущих газет, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство юстиции США отозвало вызовы для дачи показаний в суде журналистов газет Wall Street Journal и Washington Post.

Вызовы были связаны с их статьями на тему национальной безопасности.

Власти стараются пресечь утечки в СМИ правительственной информации и материалов, которые, по мнению официальных лиц, несправедливы по отношению к президенту США Дональду Трампу.

ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США отозвало вызовы для дачи показаний в суде журналистов двух американских газет - Wall Street Journal и Washington Post, сообщила последняя, ссылаясь на знакомого с ситуаций представителя ведомства.

"Минюст предпринял редкий шаг по вызову журналистов… для дачи показаний перед большим федеральным жюри присяжных, но затем отозвал эти вызовы ранее в нынешнем месяце после того, как оба издания оспорили их", - говорится в сообщении.

Как указывается, вызовы журналистки Washington Post Эллен Накасимы минувшей весной, а также трех репортеров Wall Street Journal были связаны с их статьями на тему национальной безопасности

По словам представителя минюста, никто из перечисленных журналистов в итоге так и не был допрошен.

"Причины и масштабы расследования, приведшего к вызовам, не ясны, но человек, знакомый с ситуацией, сообщил, что это связано с национальной безопасностью", - отмечается в материале.