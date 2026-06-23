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Минюст США отозвал вызов в суд журналистов двух ведущих газет, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2026
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23:58 23.06.2026
Минюст США отозвал вызов в суд журналистов двух ведущих газет, пишут СМИ

WP: минюст США отозвал вызов в суд журналистов WSJ и WP

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканские флаги перед Белым домом в Вашингтоне
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство юстиции США отозвало вызовы для дачи показаний в суде журналистов газет Wall Street Journal и Washington Post.
  • Вызовы были связаны с их статьями на тему национальной безопасности.
  • Власти стараются пресечь утечки в СМИ правительственной информации и материалов, которые, по мнению официальных лиц, несправедливы по отношению к президенту США Дональду Трампу.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США отозвало вызовы для дачи показаний в суде журналистов двух американских газет - Wall Street Journal и Washington Post, сообщила последняя, ссылаясь на знакомого с ситуаций представителя ведомства.
"Минюст предпринял редкий шаг по вызову журналистов… для дачи показаний перед большим федеральным жюри присяжных, но затем отозвал эти вызовы ранее в нынешнем месяце после того, как оба издания оспорили их", - говорится в сообщении.
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Как указывается, вызовы журналистки Washington Post Эллен Накасимы минувшей весной, а также трех репортеров Wall Street Journal были связаны с их статьями на тему национальной безопасности
По словам представителя минюста, никто из перечисленных журналистов в итоге так и не был допрошен.
"Причины и масштабы расследования, приведшего к вызовам, не ясны, но человек, знакомый с ситуацией, сообщил, что это связано с национальной безопасностью", - отмечается в материале.
Там также указывается, что власти стараются пресечь утечки в СМИ правительственной информации и материалов, которые, по мнению официальных лиц, несправедливы по отношению к президенту США Дональду Трампу.
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