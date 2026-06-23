Минюст США отозвал вызов в суд журналистов двух ведущих газет, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство юстиции США отозвало вызовы для дачи показаний в суде журналистов газет Wall Street Journal и Washington Post.
- Вызовы были связаны с их статьями на тему национальной безопасности.
- Власти стараются пресечь утечки в СМИ правительственной информации и материалов, которые, по мнению официальных лиц, несправедливы по отношению к президенту США Дональду Трампу.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США отозвало вызовы для дачи показаний в суде журналистов двух американских газет - Wall Street Journal и Washington Post, сообщила последняя, ссылаясь на знакомого с ситуаций представителя ведомства.
"Минюст предпринял редкий шаг по вызову журналистов… для дачи показаний перед большим федеральным жюри присяжных, но затем отозвал эти вызовы ранее в нынешнем месяце после того, как оба издания оспорили их", - говорится в сообщении.
Как указывается, вызовы журналистки Washington Post Эллен Накасимы минувшей весной, а также трех репортеров Wall Street Journal были связаны с их статьями на тему национальной безопасности
По словам представителя минюста, никто из перечисленных журналистов в итоге так и не был допрошен.
"Причины и масштабы расследования, приведшего к вызовам, не ясны, но человек, знакомый с ситуацией, сообщил, что это связано с национальной безопасностью", - отмечается в материале.
Там также указывается, что власти стараются пресечь утечки в СМИ правительственной информации и материалов, которые, по мнению официальных лиц, несправедливы по отношению к президенту США Дональду Трампу.