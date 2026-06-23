На Урале задействовали регулировщиков после смерча в Кушве

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Кушве Свердловской области произошел смерч.

В результате стихии в Кушве повреждены крыши 89 частных домов, детского сада и школы, нарушено электроснабжение.

На территории Кушвы ввели режим ЧС, задействованы экстренные службы, регулировщики и экипажи ДПС обеспечивают проезд специального транспорта.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Регулировщики на дорогах задействованы в результате смерча в Кушве Свердловской области, экипажи переведены на усиленный режим работы, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В понедельник СМИ сообщили о торнадо в свердловском городе Кушва . На видео из соцсетей видно, как большая воронка гнет деревья и движется в сторону жилых строений, вокруг нее летает мусор и мелкие обломки. Позже ученые рассказали РИА Новости, что в городе образовался смерч.

Сейчас экстренные службы ликвидируют последствия стихии. На территории Кушвы ввели режим ЧС. Как уточняли власти региона, детей среди шести пострадавших в результате смерча нет, четверо взрослых госпитализированы, двое – проходят лечение амбулаторно. По предварительной информации департамента информполитики региона, в Кушве повреждены крыши 89 частных домов, детского сада и школы.

"В результате стихии нарушено электроснабжение, в том числе светофорных объектов, на улично-дорожной сети города. На линии задействованы экипажи ДПС и регулировщики, обеспечивающие беспрепятственный проезд специального транспорта экстренных служб", – рассказали в ГАИ