На Урале задействовали регулировщиков после смерча в Кушве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Кушве Свердловской области произошел смерч.
- В результате стихии в Кушве повреждены крыши 89 частных домов, детского сада и школы, нарушено электроснабжение.
- На территории Кушвы ввели режим ЧС, задействованы экстренные службы, регулировщики и экипажи ДПС обеспечивают проезд специального транспорта.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Регулировщики на дорогах задействованы в результате смерча в Кушве Свердловской области, экипажи переведены на усиленный режим работы, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
В понедельник СМИ сообщили о торнадо в свердловском городе Кушва. На видео из соцсетей видно, как большая воронка гнет деревья и движется в сторону жилых строений, вокруг нее летает мусор и мелкие обломки. Позже ученые рассказали РИА Новости, что в городе образовался смерч.
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Сейчас экстренные службы ликвидируют последствия стихии. На территории Кушвы ввели режим ЧС. Как уточняли власти региона, детей среди шести пострадавших в результате смерча нет, четверо взрослых госпитализированы, двое – проходят лечение амбулаторно. По предварительной информации департамента информполитики региона, в Кушве повреждены крыши 89 частных домов, детского сада и школы.
"В результате стихии нарушено электроснабжение, в том числе светофорных объектов, на улично-дорожной сети города. На линии задействованы экипажи ДПС и регулировщики, обеспечивающие беспрепятственный проезд специального транспорта экстренных служб", – рассказали в ГАИ.
Там отметили, что экипажи переведены на усиленный режим работы в связи с последствиями прохождения смерча.