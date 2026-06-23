Нищающие украинцы теряют интерес к политике, заявила Мендель

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нищающие жители Украины все больше теряют интерес к политике, считает бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Мендель неоднократно резко высказывалась в адрес текущей украинской политики, чиновников и Зеленского. В мае 2026 года она была внесена в базу украинского сайта "Миротворец".