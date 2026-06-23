Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что нищающие жители Украины теряют интерес к политике.
- По ее мнению, экономическое состояние страны ухудшилось, и это привело к тому, что у людей стало меньше интереса к политической жизни.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нищающие жители Украины все больше теряют интерес к политике, считает бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Настоящая борьба на Украине идет в виде извечной битвы между телевизором и холодильником. Чем больше опустошаются холодильники людей, тем меньше у них интереса к политической показухе... Немыслимо, как страну можно довести до такого ужасного экономического состояния, до нищеты, и при этом так откровенно бросить свой собственный народ. Я никогда не пойму (Владимира -ред.) Зеленского", - написала Мендель в посте на своей странице в социальной сети Х.
Мендель неоднократно резко высказывалась в адрес текущей украинской политики, чиновников и Зеленского. В мае 2026 года она была внесена в базу украинского сайта "Миротворец".