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Нищающие украинцы теряют интерес к политике, заявила Мендель - РИА Новости, 23.06.2026
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20:10 23.06.2026
Нищающие украинцы теряют интерес к политике, заявила Мендель

Мендель: нищающие жители Украины все больше теряют интерес к политике

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что нищающие жители Украины теряют интерес к политике.
  • По ее мнению, экономическое состояние страны ухудшилось, и это привело к тому, что у людей стало меньше интереса к политической жизни.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нищающие жители Украины все больше теряют интерес к политике, считает бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Настоящая борьба на Украине идет в виде извечной битвы между телевизором и холодильником. Чем больше опустошаются холодильники людей, тем меньше у них интереса к политической показухе... Немыслимо, как страну можно довести до такого ужасного экономического состояния, до нищеты, и при этом так откровенно бросить свой собственный народ. Я никогда не пойму (Владимира -ред.) Зеленского", - написала Мендель в посте на своей странице в социальной сети Х.
Мендель неоднократно резко высказывалась в адрес текущей украинской политики, чиновников и Зеленского. В мае 2026 года она была внесена в базу украинского сайта "Миротворец".
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