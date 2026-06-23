На всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На всей территории Украины второй раз за день была объявлена воздушная тревога.
- Тревога была объявлена в 23:12 по московскому времени.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена на всей территории страны в 23.12 мск.
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