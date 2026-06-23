На Украине полицейский ударил ребенка-инвалида при мобилизации его отца

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудник полиции Николаевской области ударил ребенка-инвалида во время насильственной мобилизации его отца.

После мобилизации отца ребенок был оставлен один на улице вечером, из-за пережитого стресса и наличия у него сахарного диабета его состояние ухудшилось.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сотрудник полиции Николаевской области на Украине ударил ребенка-инвалида во время насильственной мобилизации его отца, после чего ребенок был оставлен на улице один вечером и его состояние ухудшилось, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Среди содержащихся в ТЦК (территориальный центр комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.) был отец ребенка с инвалидностью... Во время задержания мужчины произошел вопиющий случай - работник полиции... ударил его сына ногой", - написал Лубинец в Telegram-канале.

По данным омбудсмена, после насильственной мобилизации отца ребенок был оставлен один на улице вечером, из-за пережитого стресса и наличия у него сахарного диабета его состояние ухудшилось.

Как сообщает Лубинец, всего во время проверки Николаевского областного военкомата были обнаружены и освобождены шестеро незаконно удерживаемых мужчин, у двух из которых тяжелые заболевания, один имеет вирусный гепатит. В прокуратуру уже направлено сообщение о возможных превышениях служебных полномочий, незаконном лишении свободы и оставлении человека в опасности со стороны работников полиции и военкомата.