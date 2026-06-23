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На Украине полицейский ударил ребенка-инвалида при мобилизации его отца - РИА Новости, 23.06.2026
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22:49 23.06.2026
На Украине полицейский ударил ребенка-инвалида при мобилизации его отца

В Николаевской области полицейский ударил ребенка-инвалида при мобилизации отца

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудник полиции Николаевской области ударил ребенка-инвалида во время насильственной мобилизации его отца.
  • После мобилизации отца ребенок был оставлен один на улице вечером, из-за пережитого стресса и наличия у него сахарного диабета его состояние ухудшилось.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сотрудник полиции Николаевской области на Украине ударил ребенка-инвалида во время насильственной мобилизации его отца, после чего ребенок был оставлен на улице один вечером и его состояние ухудшилось, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
"Среди содержащихся в ТЦК (территориальный центр комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.) был отец ребенка с инвалидностью... Во время задержания мужчины произошел вопиющий случай - работник полиции... ударил его сына ногой", - написал Лубинец в Telegram-канале.
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По данным омбудсмена, после насильственной мобилизации отца ребенок был оставлен один на улице вечером, из-за пережитого стресса и наличия у него сахарного диабета его состояние ухудшилось.
Как сообщает Лубинец, всего во время проверки Николаевского областного военкомата были обнаружены и освобождены шестеро незаконно удерживаемых мужчин, у двух из которых тяжелые заболевания, один имеет вирусный гепатит. В прокуратуру уже направлено сообщение о возможных превышениях служебных полномочий, незаконном лишении свободы и оставлении человека в опасности со стороны работников полиции и военкомата.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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