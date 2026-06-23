Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в ликвидации Парубия обвинил полицейских в краже 200 долларов - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:17 23.06.2026
Обвиняемый в ликвидации Парубия обвинил полицейских в краже 200 долларов

Обвиняемый в ликвидации Парубия заявил, что полицейские украли у него $200

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Сцельников обвиняется в ликвидации экс-спикера Верховной рады и бывшего секретаря СНБО Андрея Парубия.
  • Подозреваемый заявил, что сотрудники полиции украли у него 200 долларов во время задержания.
  • Суд на Украине продлил арест Михаилу Сцельникову на 60 суток.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Обвиняемый в ликвидации экс-спикера Верховной рады и бывшего секретаря совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, Михаил Сцельников заявил, что сотрудники полиции во время задержания украли у него 200 долларов, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Обвиняемый подготовил с адвокатом заявление об украденных у него 200 долларах из вещественных доказательств", - говорится в материале на сайте "Общественного".
Очередное заседание по делу о ликвидации Парубия прошло во вторник в Ивано-Франковске, пишут украинские журналисты. В ходе рассмотрения дела сторона защиты заявила о краже наличных средств, которые были у подозреваемого на момент задержания. В качестве доказательств защита продемонстрировала в суде фотографии с обыска, а также документы, присовокупленные к делу в качестве фотографий вещдоков.
В конце мая суд на Украине в очередной раз продлил арест подозреваемому в ликвидации Парубия Михаилу Сцельникову на 60 суток.
Парубий был застрелен во Львове 30 августа 2025 года. Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие.
Киев - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
В Киеве экс-сотрудников университета обвиняют в хищении бюджетных средств
Вчера, 19:39
 
В миреОдессаУкраинаИвано-ФранковскАндрей ПарубийВерховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныАнтимайдан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала