МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Обвиняемый в ликвидации экс-спикера Верховной рады и бывшего секретаря совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, Михаил Сцельников заявил, что сотрудники полиции во время задержания украли у него 200 долларов, сообщил украинский телеканал "Общественное".

Парубий был застрелен во Львове 30 августа 2025 года. Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие.