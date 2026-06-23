Нацбанк Украины оштрафовал "Укрпочту" на 56 тысяч долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Национальный банк Украины оштрафовал «Укрпочту» на 2,54 миллиона гривен за нарушение законодательства.
- «Укрпочта» является поднадзорным учреждением Национального банка Украины.
- Национальный банк Украины признал гендиректора «Укрпочты» Игоря Смилянского не соответствующим требованиям профпригодности и обязал отстранить его от руководства в течение пяти дней.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Национальный банк Украины оштрафовал государственную "Укрпочту" на 2,54 миллиона гривен (56,6 тысячи долларов) за нарушение законодательства, говорится в опубликованном во вторник сообщении регулятора.
"Укрпочта" является оператором почтовой связи, имеющим лицензию Нацбанка на предоставление финансовых платежных услуг, поэтому компания является поднадзорным учреждением Нацбанка.
"Национальный банк Украины применил к АО "Укрпочта"… меры влияния в виде штрафа за нарушение требований законодательства Украины, регулирующего деятельность на платежном рынке, законодательства о защите прав потребителей при предоставлении услуг на платежном рынке… в размере 2,54 миллиона гривен (56,6 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
Ранее во вторник Национальный банк Украины признал гендиректора государственной "Укрпочты" Игоря Смилянского не соответствующим требованиям профпригодности и обязал отстранить его от руководства в течение пяти дней. Найти нового руководителя компании предписано в течение двух месяцев.
Сама же компания является глубоко убыточной и в 2024 году зафиксировала убыток в 10 миллионов долларов. Кроме того, в 2024 году соотношение долга к активам достигло 98%.