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Нацбанк Украины оштрафовал "Укрпочту" на 56 тысяч долларов - РИА Новости, 23.06.2026
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20:01 23.06.2026
Нацбанк Украины оштрафовал "Укрпочту" на 56 тысяч долларов

Нацбанк Украины оштрафовал "Укрпочту" на $56,6 тыс за нарушение законодательства

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальный банк Украины оштрафовал «Укрпочту» на 2,54 миллиона гривен за нарушение законодательства.
  • «Укрпочта» является поднадзорным учреждением Национального банка Украины.
  • Национальный банк Украины признал гендиректора «Укрпочты» Игоря Смилянского не соответствующим требованиям профпригодности и обязал отстранить его от руководства в течение пяти дней.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Национальный банк Украины оштрафовал государственную "Укрпочту" на 2,54 миллиона гривен (56,6 тысячи долларов) за нарушение законодательства, говорится в опубликованном во вторник сообщении регулятора.
"Укрпочта" является оператором почтовой связи, имеющим лицензию Нацбанка на предоставление финансовых платежных услуг, поэтому компания является поднадзорным учреждением Нацбанка.
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"Национальный банк Украины применил к АО "Укрпочта"… меры влияния в виде штрафа за нарушение требований законодательства Украины, регулирующего деятельность на платежном рынке, законодательства о защите прав потребителей при предоставлении услуг на платежном рынке… в размере 2,54 миллиона гривен (56,6 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
Ранее во вторник Национальный банк Украины признал гендиректора государственной "Укрпочты" Игоря Смилянского не соответствующим требованиям профпригодности и обязал отстранить его от руководства в течение пяти дней. Найти нового руководителя компании предписано в течение двух месяцев.
Сама же компания является глубоко убыточной и в 2024 году зафиксировала убыток в 10 миллионов долларов. Кроме того, в 2024 году соотношение долга к активам достигло 98%.
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