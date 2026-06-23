Нацбанк Украины оштрафовал "Укрпочту" на 56 тысяч долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ Национальный банк Украины оштрафовал «Укрпочту» на 2,54 миллиона гривен за нарушение законодательства.

«Укрпочта» является поднадзорным учреждением Национального банка Украины.

Национальный банк Украины признал гендиректора «Укрпочты» Игоря Смилянского не соответствующим требованиям профпригодности и обязал отстранить его от руководства в течение пяти дней.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Национальный банк Украины оштрафовал государственную "Укрпочту" на 2,54 миллиона гривен (56,6 тысячи долларов) за нарушение законодательства, говорится в опубликованном во вторник сообщении регулятора.

Укрпочта " является оператором почтовой связи, имеющим лицензию Нацбанка на предоставление финансовых платежных услуг, поэтому компания является поднадзорным учреждением Нацбанка.

"Национальный банк Украины применил к АО "Укрпочта"… меры влияния в виде штрафа за нарушение требований законодательства Украины, регулирующего деятельность на платежном рынке, законодательства о защите прав потребителей при предоставлении услуг на платежном рынке… в размере 2,54 миллиона гривен (56,6 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Ранее во вторник Национальный банк Украины признал гендиректора государственной "Укрпочты" Игоря Смилянского не соответствующим требованиям профпригодности и обязал отстранить его от руководства в течение пяти дней. Найти нового руководителя компании предписано в течение двух месяцев.