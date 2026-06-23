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Медведчуку на Украине заочно предъявили новые обвинения - РИА Новости, 23.06.2026
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19:58 23.06.2026
Медведчуку на Украине заочно предъявили новые обвинения

СБУ заочно обвинила Медведчука в призывах к изменению границы Украины

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виктору Медведчуку заочно предъявили новые обвинения в публичных призывах к изменению украинской государственной границы.
  • Медведчук высказался за вхождение Украины в состав России в интервью журналисту Томасу Реперу.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Экс-лидеру "Оппозиционной платформы - за жизнь" и председателю совета движения "Другая Украина" Виктору Медведчуку на Украине заочно предъявили новые обвинения в публичных призывах к изменению украинской государственной границы, сообщает офис украинского генпрокурора.
В опубликованном на сайте офиса генпрокурора уведомлении о подозрении сообщается, что Медведчук принимал участие в интервью журналисту Томасу Реперу на YouTube-канале NuoFlix и высказался за вхождение Украины в состав РФ.
"Таким образом, Медведчук В.В. подозревается в публичных призывах к совершению действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины", - говорится в опубликованном документе.
Служба безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 года заявила о заочном предъявлении обвинений в госизмене и поддержке РФ председателю совета движения "Другая Украина" Виктору Медведчуку и одиннадцати участникам организации.
СБУ в апреле 2022 года сообщила о задержании Медведчука. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. По указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
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