Краткий пересказ от РИА ИИ Виктору Медведчуку заочно предъявили новые обвинения в публичных призывах к изменению украинской государственной границы.

Медведчук высказался за вхождение Украины в состав России в интервью журналисту Томасу Реперу.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Экс-лидеру "Оппозиционной платформы - за жизнь" и председателю совета движения "Другая Украина" Виктору Медведчуку на Украине заочно предъявили новые обвинения в публичных призывах к изменению украинской государственной границы, сообщает офис украинского генпрокурора.

В опубликованном на сайте офиса генпрокурора уведомлении о подозрении сообщается, что Медведчук принимал участие в интервью журналисту Томасу Реперу на YouTube-канале NuoFlix и высказался за вхождение Украины в состав РФ.

"Таким образом, Медведчук В.В. подозревается в публичных призывах к совершению действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины", - говорится в опубликованном документе.

Служба безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 года заявила о заочном предъявлении обвинений в госизмене и поддержке РФ председателю совета движения "Другая Украина" Виктору Медведчуку и одиннадцати участникам организации.

СБУ в апреле 2022 года сообщила о задержании Медведчука. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. По указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства.