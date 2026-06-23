"Нет выбора". В Польше сделали внезапное заявление о войне с Украиной

«

"Если Украина настаивает на том, чтобы иметь Польшу своим врагом, у нас нет выбора – нам нужно улучшить наши отношения с Россией. Речь идет о восстановлении элементарных отношений и прекращении абсурдных и не имеющих никакого практического смысла жестов враждебности", — резюмировали в статье.