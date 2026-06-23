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"Нет выбора". В Польше сделали внезапное заявление о войне с Украиной - РИА Новости, 23.06.2026
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17:00 23.06.2026 (обновлено: 17:06 23.06.2026)
"Нет выбора". В Польше сделали внезапное заявление о войне с Украиной

Mysl Polska: Польше следует сблизиться с Россией, чтобы противостоять Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Польши
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги Украины и Польши. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Mysl Polska пишет, что Польше следует сблизиться с Россией, чтобы противостоять Украине на фоне скандала с героизацией УПА.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Польше следует сблизиться с Россией, чтобы противостоять Украине на фоне скандала с героизацией УПА*, пишет Mysl Polska.
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"Польша из бывшего донора и благодетеля Украины очень скоро может стать жертвой киевской хунты. Вместо того, чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, нужно подготовить ее к вполне вероятной войне с Украиной", — говорится в публикации.

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Автор материала также призвал Варшаву наладить отношения с Москвой.
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"Если Украина настаивает на том, чтобы иметь Польшу своим врагом, у нас нет выбора – нам нужно улучшить наши отношения с Россией. Речь идет о восстановлении элементарных отношений и прекращении абсурдных и не имеющих никакого практического смысла жестов враждебности", — резюмировали в статье.
В пятницу Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации главарей УПА*. В ответ тот заявил, что подобная риторика президента Польши может плохо для него закончиться.
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При этом от польской государственной награды отказались три экс-президента УкраиныЛеонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и другие украинские деятелей.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
*** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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