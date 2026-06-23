Госдолг Украины вырос до 105 процентов ВВП

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдолг Украины в конце апреля достиг 104,6% номинального ВВП страны.

За первые четыре месяца года показатель вырос на 3,4%.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Госдолг Украины в конце апреля достиг почти 105% номинального ВВП, подсчитало РИА Новости по данным Мминистерства финансов этой страны.

По состоянию на 30 апреля займы оказались на уровне 9,345 триллиона гривен . За январь-апрель он подрос на 3,3%. При этом номинальный ВВП на конец прошлого года составлял 8,931 триллиона гривен . Таким образом, соотношение повысилось до 104,6%.

Это заметно отличается от результатов 2025-го: в конце декабря госдолг достигал 101,2% ВВП.