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Госдолг Украины вырос до 105 процентов ВВП - РИА Новости, 23.06.2026
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03:33 23.06.2026 (обновлено: 09:26 23.06.2026)
Госдолг Украины вырос до 105 процентов ВВП

Госдолг Украины достиг 104,6 процента номинального ВВП страны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдолг Украины в конце апреля достиг 104,6% номинального ВВП страны.
  • За первые четыре месяца года показатель вырос на 3,4%.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Госдолг Украины в конце апреля достиг почти 105% номинального ВВП, подсчитало РИА Новости по данным Мминистерства финансов этой страны.
По состоянию на 30 апреля займы оказались на уровне 9,345 триллиона гривен. За январь-апрель он подрос на 3,3%. При этом номинальный ВВП на конец прошлого года составлял 8,931 триллиона гривен. Таким образом, соотношение повысилось до 104,6%.
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Это заметно отличается от результатов 2025-го: в конце декабря госдолг достигал 101,2% ВВП.
Показатель увеличивается уже несколько лет подряд: на конец 2021 года он составлял 48,9%, затем увеличился до 78,4% в 2022-м, до 84,4% в 2023-м и до 91,2% в 2024-м.
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