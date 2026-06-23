"Просто не способны". На Западе заявили о резком повороте в ходе СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что США могут принудить Европу и Украину заключить мирное соглашение с Россией.
- Эксперт усомнился в способности европейских государств обеспечить Украину всем необходимым для ведения конфликта без поддержки США.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. США могут принудить Европу и Украину заключить мирное соглашение с Россией, заявил экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис в эфире YouTube-канала.
"У меня есть подозрение, <…> что в какой-то момент Дональд Трамп просто выложит на стол мирное соглашение между Россией и Украиной и скажет европейцам и украинцам: берите или уходите. А если не возьмете, я выхожу из всей этой истории. Перестану давать сводки, не буду передавать данные, которые сейчас получают украинцы", — отметил он.
Вместе с тем эксперт усомнился, что европейские государства смогут обеспечить Украину всем необходимым для ведения конфликта без США.
"У европейцев нет разведывательных возможностей. Они не могут снабжать украинскую армию спутниковыми данными или сводками ЦРУ. Просто не могут. Все, что они могут, — это покупать американское оружие и отправлять его на Украину, чем они, собственно, и занимаются. Так что я не думаю, что американцы могут переложить конфликт на Европу, даже если захотят. Европейцы просто не способны нести такую ношу", — пояснил аналитик.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. При этом глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.