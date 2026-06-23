"Просто не способны". На Западе заявили о резком повороте в ходе СВО

"У европейцев нет разведывательных возможностей. Они не могут снабжать украинскую армию спутниковыми данными или сводками ЦРУ. Просто не могут. Все, что они могут, — это покупать американское оружие и отправлять его на Украину, чем они, собственно, и занимаются. Так что я не думаю, что американцы могут переложить конфликт на Европу, даже если захотят. Европейцы просто не способны нести такую ношу", — пояснил аналитик.