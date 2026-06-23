Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаеве прогремел взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное».
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Николаевской области.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Николаеве прогремел взрыв, передает украинский телеканал "Общественное".
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"Взрыв прозвучал в Николаеве", — говорится в сообщении в его Telegram.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в части области звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18