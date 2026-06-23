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В Уфе водитель "Газели" насмерть задавил пенсионерку - РИА Новости, 23.06.2026
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21:13 23.06.2026 (обновлено: 21:14 23.06.2026)
В Уфе водитель "Газели" насмерть задавил пенсионерку

В Уфе водитель "Газели", двигаясь задним ходом, насмерть задавил пенсионерку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Уфе водитель «Газели», двигаясь задним ходом во дворе жилых домов, совершил наезд на пенсионерку.
  • Пожилая женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи.
УФА, 23 июн – РИА Новости. Водитель "Газели" в Уфе, двигаясь задним ходом по двору жилых домов, насмерть задавил пенсионерку, сообщает Госавтоинспекция города.
В соцсетях распространилось видео инцидента. На кадрах видно, как пожилая женщина, опираясь на две палки, медленно идет по двору. За ее спиной задним ходом едет грузовая "Газель" и переезжает ее. Из автомобиля выскакивает мужчина с женщиной, они начинают звонить по телефону, но не подходят к лежащей пенсионерке.
В уфимской Госавтоинспекции сообщают, что водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем "Газель", во дворе улицы Степана Халтурина, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пенсионерку.
"В результате ДТП пенсионерка скончалась до приезда скорой медицинской помощи. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Уфы и другие экстренные службы", - говорится в сообщении.
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