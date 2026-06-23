В Уфе водитель "Газели" насмерть задавил пенсионерку

В соцсетях распространилось видео инцидента. На кадрах видно, как пожилая женщина, опираясь на две палки, медленно идет по двору. За ее спиной задним ходом едет грузовая "Газель" и переезжает ее. Из автомобиля выскакивает мужчина с женщиной, они начинают звонить по телефону, но не подходят к лежащей пенсионерке.