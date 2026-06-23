В Уфе водитель "Газели" насмерть задавил пенсионерку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Уфе водитель «Газели», двигаясь задним ходом во дворе жилых домов, совершил наезд на пенсионерку.
- Пожилая женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи.
УФА, 23 июн – РИА Новости. Водитель "Газели" в Уфе, двигаясь задним ходом по двору жилых домов, насмерть задавил пенсионерку, сообщает Госавтоинспекция города.
В соцсетях распространилось видео инцидента. На кадрах видно, как пожилая женщина, опираясь на две палки, медленно идет по двору. За ее спиной задним ходом едет грузовая "Газель" и переезжает ее. Из автомобиля выскакивает мужчина с женщиной, они начинают звонить по телефону, но не подходят к лежащей пенсионерке.
В уфимской Госавтоинспекции сообщают, что водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем "Газель", во дворе улицы Степана Халтурина, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пенсионерку.
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