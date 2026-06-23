СК возбудил дело о халатности после проникновения мужчин в лагерь в Туве

Краткий пересказ от РИА ИИ В детском лагере «Таежный» в Туве неизвестные мужчины проникли на территорию.

Полиция Тувы проводит проверку по факту проникновения и возбудила дело по статье «Кража» после того, как один ребенок не нашел свой телефон.

СУСК РФ по республике возбудило уголовное дело о халатности в отношении сотрудников, отвечавших за безопасность детей.

КРАСНОЯРСК, 23 июн – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено по факту инцидента в детском лагере "Таежный" в Туве, куда проникли неизвестные мужчины, сообщило СУСК РФ по республике.

Ранее во вторник ГУМВД РФ по республике сообщило, что полиция Тувы проводит проверку по факту проникновения на территорию детского лагеря нескольких мужчин, неизвестные вели себя агрессивно, а после их ухода один ребенок не нашел свой телефон. Позже полиция возбудила дело по статье "Кража". Проверку начала и прокуратура республики.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, содержащая сведения о неправомерных действиях в отношении несовершеннолетних воспитанников, отдыхавших в детском лагере "Таежный" в городе Ак-Довураке … возбуждено уголовное дело по… части 1 статье 293 УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении следственного управления.

Уточняется, что следствие установит все детали ночного происшествия и даст оценку действиям сотрудников, отвечавших за безопасность детей.