Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Туск признал наличие растущих антиукраинских настроений в Польше.

По его словам, антиукраинские настроения нашли выразительный отклик среди простых жителей Польши.

Туск заявил, что в Польше и Украине есть политики, которым выгодно сохранять напряженные отношения между двумя странами.

ВАРШАВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск признал растущие антиукраинские настроения в своей стране.

"Я четко отдаю себе отчет в том, каково общественное настроение. Мы с самого начала знали, что принятие намного более миллиона беженцев из Украины рано или поздно будет возбуждать конфликты, разочарование", - сказал Туск , открывая заседание кабмина.

По его словам, в антиукраинских настроениях он смог убедиться, общаясь с простыми жителями своей страны.

"Я сам из бесед с простыми людьми знаю, что антиукраинские настроения нашли очень выразительный отголосок. Я знаю, какие есть настроения и понимаю очень часто обоснованное раздражение людей. Есть происшествия, есть поведение, которые часто объясняют напряжение и настроения такого типа", - сказал премьер.

При этом он заявил, что в обеих странах есть политики, которым выгодно сохранять плохие отношения между Украиной и Польшей.

"По обе стороны границы – и в Польше, и на Украине – есть политики заинтересованные скорее в подогревании напряжения, чем в выстраивании солидарности и согласия между Украиной и Польшей", - сказал Туск.

Президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии*. После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.