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Туск признал растущие антиукраинские настроения в Польше - РИА Новости, 23.06.2026
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15:59 23.06.2026
Туск признал растущие антиукраинские настроения в Польше

Премьер Польши Туск признал растущие антиукраинские настроения в своей стране

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Туск признал наличие растущих антиукраинских настроений в Польше.
  • По его словам, антиукраинские настроения нашли выразительный отклик среди простых жителей Польши.
  • Туск заявил, что в Польше и Украине есть политики, которым выгодно сохранять напряженные отношения между двумя странами.
ВАРШАВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск признал растущие антиукраинские настроения в своей стране.
"Я четко отдаю себе отчет в том, каково общественное настроение. Мы с самого начала знали, что принятие намного более миллиона беженцев из Украины рано или поздно будет возбуждать конфликты, разочарование", - сказал Туск, открывая заседание кабмина.
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По его словам, в антиукраинских настроениях он смог убедиться, общаясь с простыми жителями своей страны.
"Я сам из бесед с простыми людьми знаю, что антиукраинские настроения нашли очень выразительный отголосок. Я знаю, какие есть настроения и понимаю очень часто обоснованное раздражение людей. Есть происшествия, есть поведение, которые часто объясняют напряжение и настроения такого типа", - сказал премьер.
При этом он заявил, что в обеих странах есть политики, которым выгодно сохранять плохие отношения между Украиной и Польшей.
"По обе стороны границы – и в Польше, и на Украине – есть политики заинтересованные скорее в подогревании напряжения, чем в выстраивании солидарности и согласия между Украиной и Польшей", - сказал Туск.
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В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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В миреПольшаУкраинаРоссияДональд ТускВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийВооруженные силы Украины
 
 
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