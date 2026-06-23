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Премьер Белоруссии рассказал, что обсудят Путин и Лукашенко на встрече - РИА Новости, 23.06.2026
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13:19 23.06.2026 (обновлено: 13:30 23.06.2026)
Премьер Белоруссии рассказал, что обсудят Путин и Лукашенко на встрече

Турчин: Лукашенко и Путин могут обсудить все аспекты взаимоотношений двух стран

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин на встрече могут обсудить все аспекты взаимоотношений двух стран.
  • Правительства постарались сделать так, чтобы тем для обсуждения президентов было как можно меньше.
МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин на встрече могут обсудить все аспекты взаимоотношений двух стран, заявил белорусский премьер-министр Александр Турчин.
"При ближайшей встрече с Владимиром Владимировичем Путиным они опять же будут обсуждать все взаимоотношения (двух стран - ред.) Но, как говорит наш президент, правительства постарались сделать так, чтобы тем для обсуждения президентов было как можно меньше", - сказал Турчин, слова которого приводит агентство Белта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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