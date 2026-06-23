Премьер Белоруссии рассказал, что обсудят Путин и Лукашенко на встрече

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин на встрече могут обсудить все аспекты взаимоотношений двух стран.
- Правительства постарались сделать так, чтобы тем для обсуждения президентов было как можно меньше.
МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин на встрече могут обсудить все аспекты взаимоотношений двух стран, заявил белорусский премьер-министр Александр Турчин.
"При ближайшей встрече с Владимиром Владимировичем Путиным они опять же будут обсуждать все взаимоотношения (двух стран - ред.) Но, как говорит наш президент, правительства постарались сделать так, чтобы тем для обсуждения президентов было как можно меньше", - сказал Турчин, слова которого приводит агентство Белта.